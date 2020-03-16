Покупки с гарантией

Всемирный день защиты прав потребителей казахстанцы отметили 15 марта.

Напомним, в международном календаре эта дата появилась в 1983 году. На сегодняшний день в 72 странах функционирует более 180 общественных и государственных организаций, защищающих права и интересы потребителей.

В Республике Казахстан в прошлом году Указом Главы государства создано Министерство торговли и интеграции, которое выполняет функции по защите интересов потребителей. При министерстве работает Комитет по защите прав потребителей, а в регионах – департаменты.

– Каждый день наши граждане сталкиваются с приобретением товаров или оказанием услуг, – сказал руководитель Департамента по защите прав потребителей по Восточно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК Кеген Турсынбаев. – Поэтому наша основная задача – формирование правовой грамотности и защита интересов во всех сферах.

Добавим, что все желающие могут обратиться в департамент по адресу: ул. Бурова, 20, в рабочие дни, с 9:00 до 18:00, или получить правовые консультации по тел.: 61-41-21, 26-72-07.

Также в ТД «Әлем» работает уголок потребителя, где жители областного центра могут ознакомиться как с собственными правами и обязанностями, так и продавцов/исполнителей услуг. Планируется, что аналогичные уголки будут открыты и в других торговых центрах Усть-Каменогорска.

Татьяна Кравченко