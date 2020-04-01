Покупки в режиме онлайн

В Усть-Каменогорске и Семее будет организована дистанционная покупка и бесконтактная доставка продуктов и товаров первой необходимости для людей старше 70 лет и инвалидов 1, 2 групп.



Сформировано 4 стандартных комплекта товаров: «Стандарт 1» средней стоимостью 4200 тенге, «Стандарт 2» средней стоимостью 6800 тенге, «Стандарт 3» средней стоимостью 11350 тенге, «Стандарт 4» средней стоимостью 12600 тенге.

Заказ можно будет осуществить не более одного раза в неделю и только на товары, входящие в комплекты (без возможности замены, добавления или исключения). Единственный товар, который можно добавить в любой комплект, — соль (1 кг).

Доставка бесплатная. Оплата производится наличными или банковской картой.

При подаче заявки представители данных категорий указывают:

* ИНН

* Адрес доставки

* Контактные данные

* Способы оплаты (наличный/безналичный расчет)

* Наименование комплекта (из списка товаров первой необходимости).

Для города Усть-Каменогорска заявки принимаются и формируются через службу 109 в круглосуточном режиме. Доставка осуществляется ежедневно с 8:00 до 20:00.

Для города Семей приём заявок и доставка товаров осуществляется ежедневно с 7:00 ло 19:00 по телефону 8 (7232) 521 – 212.

Если вы не относитесь к данным категориям (пенсионеры старше 70 лет и инвалиды 1, 2 групп), вы можете подать заявку через интернет-портал http://Дүкен.kz или через Call-центр 8775-34-44-077.

Для жителей города Семей доставка осуществляется сервисом «Дүкен Семей» по телефону 8(7222)521-212.

Доставка осуществляется на платной основе.

Для получения подробной информации обращаться в контакт-центр 1331, Call-центр 8775-34-44-077.