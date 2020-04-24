Покоривший Хинган

Мог ли предположить обыкновенный деревенский паренек, что совсем скоро судьба забросит его в далёкую Манчжурию? И что суждено ему будет покорить самые высокие горы в той местности – Хинган?

О том, какие испытания приготовила судьба деревенскому пареньку в военное время, рассказал ветеран Великой Отечественной войны Василий Рудомётов.

Он родился в селе Быково Зыряновского района (ныне – район Алтай). В годы коллективизации семья Василия Григорьевича подверглась конфискации имущества.

– У нас было три коня и две коровы, всё забрали, – вспоминает ветеран. – Как раз в это время отец устроился лесником в Зыряновский леспромхоз. На реке Найдёнехе был кордон, примерно в четырех километрах от деревни. Туда он и перевез всю семью.

По воспоминаниям ветерана, первый год жизни на кордоне был тяжёлым – еды не хватало, а об одежде и говорить нечего.

– Помню, мама послала за молоком к соседям, – рассказывает Василий Григорьевич. – Так вот, я не донёс его, поскользнулся и пролил всё. Она плакала, но не ругала.

Позже обзавелись хозяйством, огородом. Когда отец построил дом в селе Сокольское, казалось, жизнь наладилась. Но вдруг как гром среди ясного неба грянула весть о начале войны. Маленький Вася успел окончить пятый класс…

– Дальше учиться уже не пошёл, мама забрала меня из школы, потому что нужно было следить за хозяйством и заниматься заготовкой дров на зиму, – поясняет Василий Рудомётов. – Отец и старшие братья к тому времени ушли на фронт.

Школьник пошел работать в леспромхоз, валил лес. Оттуда его забрали в армию, хотя ему было неполных 18 лет.

– Попал в учебный полк в Башкирию, станция Туймазы, – рассказывает ветеран. – Там в течение четырёх месяцев нас учили сапёрному делу. Всё давалось легко, кроме штыкового боя. Сослуживцы даже шутили: «Василий, на Восток попадёшь – первым делом японец на штык посадит».

Позже слова сослуживцев обернулись явью – новобранцев направили на Восток...

– Я никогда не курил, но когда узнал, что попаду на фронт, – начал, – подчёркивает герой повествования. – Думал, всё равно убьют, хоть попробую. Война закончилась – бросил.

Молодые солдаты шли пешком до Маньжурии по песку, при палящем солнце и в полном боевом обмундировании.

– Преодолели Хинган (самые высокие горы в той местности), – поясняет Василий Рудомётов. – Спускались при помощи троса, который привязывался к тягачу, а второй конец – к пушке. Таким образом доставляли вниз боевую технику. Сами люди спускались по скалам и сразу в бой.

По словам ветерана, японцы к этому не были готовы. Когда их силы окончательно иссякли, они намотали на винтовки белые рубашки. Это был знак – наши войска выиграли бой, разоружили японцев и двинулись дальше – выполнять боевое задание. Но до конечной точки так и не дошли, в пути их застала радостная весть об окончании войны.

За участие в боевых действиях Василий Григорьевич награждён орденами Великой Отечественной войны II степени, Красной Звезды и орденом Жукова, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией», юбилейными наградами. Также имеет благодарность от И. В. Сталина за преодоление горных хребтов Хингана. Но для него по-настоящему важно не количество наград, а, чтобы люди помнили уроки того времени и берегли мир.

– Война – это очень большие жертвы, слёзы, голод, холод, смерть невинных людей независимо от пола, национальности и религии, – подчеркивает Василий Рудомётов. – Кто прошел военные испытания на фронте, на передовой, в тылу, тот знает неизмеримую цену Победы.

После радостной вести о Победе Василий Григорьевич ещё шесть лет прослужил на японском танкоремонтном заводе, который наши войска взяли как трофей, занимался ремонтом боевой техники. Там он получил 5-й разряд слесаря. Отдав долг Родине, герой вернулся домой, где снова работал слесарем. Но его, выросшего на лоне природы, тянуло в лес. И он не стал сопротивляться велению сердца – трудился мастером леса, помощником лесничего, заместителем директора по хозрасчету в лесхозе.

Выйдя на заслуженный отдых, переехал в Алтай, где продолжает вести активный образ жизни – ходит на встречи с подрастающим поколением, ездит в гости к детям на пасеку. К слову, у ветерана большое семейство: четверо детей, восемь внуков и шесть правнуков, которые гордятся его великим подвигом.

Татьяна Кравченко

Район Алтай