Поколение победителей

Об удивительной судьбе своих родителей, переживших войну и тяжелое послевоенное время, рассказала наша землячка Назигуль Лукпанова.

Исход любой войны в конечном счете всегда определяли люди. Неимоверное напряжение противоборства с нацистской Германией удалось выдержать только благодаря мужеству, стойкости и единству народа, сумевшему не сломаться после всех потерь и отстоять не только свою жизнь и страну, но и освободить народы Европы.

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ И ПРИЗЫВ

Эта война внесла огромные перемены в сознание поколения, вынесшего ее на своих плечах. Тем самым во многом было задано направление последующей истории.

– Мои родители являются яркими представителями поколения, которое изменило судьбу своей Родины, – рассказывает дочь ветерана Великой Отечественной войны Назигуль Лукпанова. – Они вышли победителями в страшной войне и принимали участие в восстановлении пришедшего в упадок народного хозяйства.

Ее отец, Мухаметуали Лукпанов, родился 16 апреля 1924 года в селе под номером семь. Ныне это село Шынгыстай Катон-Карагайского района. Глава семейства Лукпан и мать Зейнеп воспитывали четырех сыновей, когда попали под репрессии в ходе преступной авантюры насильственной коллективизации.

Тогда, с точки зрения крестьянина, это была страшная трагедия и чудовищное преступление против человечества. Государство твердило, что это необходимость. Другое дело, что в конце 20-х годов никто ещё не задумывался о Второй мировой войне.

Когда пришли наместники коллективизации с красными петлицами, дети посадили своего отца Лукпана Серкешбаева на единственного коня и велели ему уезжать. Возможно, он был схвачен, потому что так и не вернулся к семье. На детях же осталось клеймо байских сынков, о чем им нередко напоминали. Мухаметуали тогда было около семи лет. Зейнеп заболела от горя и обиды и через некоторое время умерла. Несовершеннолетние дети остались сиротами.

Старшего из братьев забрали в армию. Он пропал без вести. Лишь в 1960 году один фронтовик из соседнего села рассказал, что в плену встретил земляка – парня по имени Ахметкарим из 7-го села Катон-Карагайского района. Но позже от своих слов отказался, из-за боязни последствий огласки его пребывания в плену. Избегал вопросов по этому поводу.

В период Великой Отечественной войны ужесточилось отношение к военнопленным. И даже после ее завершения они получали клеймо трусов и предателей. Тем не менее в годы Второй мировой войны в немецкий плен попало более 6 млн советских военнослужащих, из которых погибло около 60 процентов.

– Мой отец с двумя младшими братьями пасли колхозный скот, – продолжила Назигуль Лукпанова. – Его, еще не достигшего призывного возраста, в 1942 году забрали на фронт.

Позже, как рассказывает дочь ветерана, отец часто видел во сне тот момент, когда за телегой бежали с протянутой рукой и плакали совсем еще маленькие его братишки.

ВСТАВАЙ, МУХАМЕТ, ПОБЕДА!

Вместе с остальными новобранцами он отправился на поезде сначала в Новосибирск, а потом в Москву. Попал служить в 21-ю гвардейскую минометную бригаду Прибалтийского фронта. Принимал участие в обороне Москвы. Воевал в Западной Украине и Западной Пруссии. Закончил войну в Восточной Пруссии в Кёнигсберге (ныне Калининград). Все боевые подразделения, в которых он служил, были многонациональными. О своей фронтовой дружбе Мухаметуали Лукпанов с большим удовольствием рассказывал после войны и часто вспоминал однополчан.

В его памяти навсегда осталось одно очень яркое событие. После сражений в Кёнигсберге бойцам дали небольшой отдых. Они помылись и уснули. Проснулись от шума. Началась стрельба, крики. Кто-то крикнул: «Мухамет, вставай!» Люди обнимали друг друга, тогда он понял – это Победа! Но домой он вернулся не скоро.

Их отправили на поезде на Дальний Восток, на войну с Японией. Советско-японская война, или Маньчжурская операция, началась 9 августа 1945 года. Перед Красной Армией стояла задача разгромить японские войска на территории Китая и Северной Кореи. Еще в мае 1945 года началась переброска войск на Дальний Восток.

Были сформированы три фронта. Советский Союз использовал в наступлении пограничные войска, Амурскую военную флотилию и корабли Тихоокеанского флота. Однако, когда Мухаметуали с однополчанами добрались до Новосибирска, пришло сообщение, что Япония капитулировала. Это событие стало завершением боевых действий во Второй мировой войне.

Побыв в столице Сибири около месяца, они отправились для прохождения срочной службы в Москву и Ленинград. По завершении службы в рядах Красной Армии Мухаметуали Лукпанова весной 1947 года отправили домой.

ПУТЬ ДОМОЙ

Возвращение с фронта – это самый счастливый момент для солдата или офицера, прошедшего всю войну и оставшегося в живых. Еще более значимый эпизод – встреча с родными.

Только красноармеец Лукпанов, приехав в свое село, увидел лишь оставшийся от дома фундамент. Он долго стоял на руинах родного очага и думал о братьях. Потом к нему, одиноко сидевшему на камне, подошла соседка. Как оказалось, дом разобрал на стройматериалы недобросовестный житель села и построил себе баню. А братья живы, они уехали пасти скот на летние пастбища.

Солдат нашел своих братьев, вместе они построили новый дом. Затем он женился на местной трудолюбивой девушке, тоже с нелегкой судьбой, по имени Акбала.

– Так для своих братьев он стал вместо отца, – говорит Назигуль Лукпанова. – Женил их и обеспечил каждому отдельный семейный очаг.

Участник ВОВ Мухаметуали Лукпанов умер 17 февраля 2004 года. Его супруга, труженица тыла Акбала, умерла 11 декабря 2002 года. Вместе они прожили мирную, дружную и счастливую жизнь.

Ерик Абитов

Катон-Карагайский район