На областном студенческом антикоррупционном форуме в Усть-Каменогорске студенты представили нестандартные формы борьбы с этим социальным злом.

В ВКГТУ им. Д. Серикбаева состоялся первый студенческий антикоррупционный форум «Поколение добропорядочности» с участием председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева и акима ВКО Даниала Ахметова.

В форуме также приняли участие ректоры вузов, члены клуба Sanaly urpaq и Adal urpaq, волонтёры и общественные деятели сферы образования.

– Коррупция – это не просто правонарушение, коррупция подрывает доверие к государству и составляет угрозу национальной безопасности, – подчеркнул Даниал Ахметов, открывая форум. – Воспитание антикоррупционной культуры также отражено в Стратегии «Казахстан-2050».

Ректор Государственного университета имени Шакарима Меир Ескендиров обратил внимание собравшихся на методы борьбы с коррупцией в вузе и обществе в целом – работу общественных приемных, ящики доверия, автоматизацию, социсследования, программу антиплагиат, визуальную агитацию и др.

– Даже тот факт, что в вузе учатся 240 студентов на грантах акима области, снизил потенциальный градус коррупционной составляющей при поступлении в университет, – отметил Меир Ескендиров.

Выступление заслуженного мастера спорта РК по казах куреси Айбека Нугымарова было посвящено вопросам профилактики коррупционных рисков, в том числе в сфере спорта.

– Коррупция – это зло, с которым нужно бороться всем вместе, – сказала бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, чемпионка мира Юлия Галышева.

Студентка ВКГУ имени С. Аманжолова презентовала скульптуру «Чистые руки». Её предложено установить перед входом в учебный корпус ВКГУ, что будет олицетворять образ незапятнанной репутации, добропорядочности, честности.

– Меня порадовало то, что я увидел в Восточном Казахстане, где не только ректоры заинтересованы в противодействии коррупции, но и сами студенты активные патриоты, – подчеркнул Алик Шпекбаев. – Коррупция снижает инвестиционную привлекательность, сдерживает социально-экономическое развитие, разрушает устои государства. Если об этом не только говорить, но и действовать, то в ближайшие годы мы увидим минимизацию бытовой коррупции. В развитых странах большое внимание уделяется именно превенции и профилактике, а не карательным мерам.

В холле ВКГТУ была организована презентация инициатив по противодействию коррупции, студенты региона представили нестандартные формы борьбы с этим социальным недугом.

Студенты Государственного университета имени Шакарима подарили участникам форума книги Шакарима.

– Чем выше культурный уровень человека, тем меньше риск, что он поддастся коррупции, – считает студент Мирас Косанов. – Я сам сдаю сессии без посторонней помощи и без дачи взяток, потому что мне нужны реальные знания и навыки в будущем.

Важным событием форума стало открытие офиса добропорядочности университета.

Ева Ким

Фото Тлеубека Шаяхмета