Поколение героев

К празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам области выплатят по 600 тысяч тенге.

Как рассказал руководитель Управления координации занятости и соцпрограмм

Жасулан Сарсебаев, в регионе проживают 134 ветерана, 455 награжденных тружеников тыла, 644 лица, приравненных к участникам и инвалидам ВОВ. Ко Дню Победы все они получат единовременные выплаты. Ветераны – по 600 тысяч тенге, награжденные тыловики и лица, приравненные к участникам и инвалидам войны, – по

100 тысяч тенге.

– Акимы городов и районов должны посетить всех ветеранов, труженики тыла и земляки из категории, приравненной к участникам войны, должны быть в зоне внимания всей общественности, – подчеркнул аким области Даниал Ахметов на заседании областного акимата. – Это, прежде всего, наш человеческий долг перед замечательным поколением, создавшим реальность сегодняшнего Казахстана.

По информации руководителя Управления внутренней политики ВКО Ирины Смит, к празднованию планировалось подготовить 24650 казахстанских лент Победы для раздачи в учебных заведениях, учреждениях, а также на самом праздновании. Но аким области поручил удвоить их число.

– Изготовьте 50 тысяч лент. В мероприятиях 9 Мая будет участвовать много людей и всем будет приятно получить эту ленту, – отметил Даниал Ахметов. – День Победы – это праздник, который сплачивает наше население. К сожалению, в последнее время в мире создаются разные течения, возникают споры относительно того, кто же победил. Победил советский народ, невероятными усилиями и жертвами в 27 миллионов человек всех национальностей и народов бывшего СССР. Это наша память и наша гордость.

В праздничные дни – 7–9 мая – в области планируется более 340 мероприятий с участием 200 тыс. человек. Во всех городах и районах пройдут церемонии возложения цветов, акции «Зажги свечу», «Вахта памяти», шествие «Батырларға тағзым», встречи с ветеранами и тружениками тыла.

Только с января этого года в честь 75-летия Великой Победы в области состоялось 510 тематических мероприятий, в числе которых международная эстафета «Мы – наследники Победы», в рамках которой 1–2 марта в Усть-Каменогорске и Семее прошли торжественные встречи знамен 96-й и 238-й кавалерийской и гвардейской дивизий, сформированных в Восточном Казахстане.

– В целях оказания помощи ветеранам проводятся волонтерские акции «Делай добро», «Забота», «Снежный десант» по уборке снега во дворах ветеранов, организаций шефства над участниками войны и тружениками тыла, – сообщила Ирина Смит. – Волонтерские группы продолжают вести поисковые работы. По списку, поступившему из Новгородской области РФ, о найденных останках 46 казахстанских воинов проведена сверка. Установлено, что 16 из установленных человек призваны из ВКО. Сейчас совместно с акиматами и военкоматом ведется поиск родственников.

Также, по данным Ирины Смит, с апреля будут благоустраиваться 338 тематических памятников и обелисков, установят мемориальные доски, посвященные ветеранам и труженикам тыла.

Даниал Ахметов поручил подготовить специальную школьную программу на тему Великой Отечественной войны с акцентом на героях из Восточного Казахстана. Глава региона отметил, что о великих подвигах предков нужно вспоминать не только в праздник, но и в течение всего учебного года.

Кристина Кирдяпкина

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