Позывной «557»

В центре села Прогресс на гранитном обелиске выбиты 102 фамилии солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Среди них – Роман Миронович Богомолов.

О масштабах войны сказано много, но эти цифры говорят сами за себя – не вернулись домой почти полсела мужского населения. Фамилия нашего героя – третья в самом начале скорбного списка. Он участвовал в прорыве блокады Ленинграда и погиб 18 июля 1944 года. Похоронен недалеко от деревни Сидорово. Эти сведения родственники нашли совсем недавно на сайте «Мемориал».

Семья солдата долгое время пыталась разузнать о месте его захоронения. Наконец правнуку Константину удалось обнаружить небольшую документальную справку о том, где воевал его прадед.

Роман Миронович Богомолов – коренной глубочанин. В 1928 году переехал с женой и детьми в Прогресс, чтобы работать в новой коммуне «Пробуждение», образованной на месте современного села. Семья была большая: пятеро сыновей, вскоре родилась долгожданная дочь.

Когда началась война, Роману Мироновичу исполнилось 50 лет. По возрасту его не могли призвать в армию, да и в деревне нужны были рабочие руки. Зато на защиту Родины отправились все его сыновья – Иван, Максим, Григорий, Павел. Самый младший – 16-летний Михаил был определен в артиллерийское училище. Желая тоже попасть на фронт, в 1943 году Роман Миронович намеренно убавил себе два года.

– По рассказам моей матери, его единственной дочери Марии, дед Роман был очень сильным и выносливым, – вспоминает внук фронтовика Валерий, – обладал большим авторитетом среди односельчан, поэтому никому в голову не пришло проверять его дату рождения.

Таким образом прошедший Первую мировую войну опытный солдат снова попал на передовую. Он писал жене скупые строчки о том, что воюет хорошо, беспокоился о делах, о хлебе (сеют, убирают ли), передавал привет дочери, которая бережно хранила редкие письма отца.

На всех конвертах-треугольниках стояла печать «Просмотрено военной цензурой». Семья была в неведении, откуда они приходят, на каком фронте воюет хозяин дома. И только теперь его потомки узнали: дед был связистом с персональным позывным «557 ГАЦ 25 ГАЕР». Его забрасывали в тыл врага для обеспечения бесперебойной связи, и свой долг он выполнил до конца.

Последнее письмо датировано 14 мая 1944 г. В нем Роман Миронович больше всего беспокоится о судьбе своих сыновей, разбросанных по фронтам войны. Старшие Иван и Максим освобождали Чехословакию, Григорий служил в морском флоте у берегов далекого Ирана, а Павел вместе с однополчанами брал Кёнигсберг.

– Они все вернулись живыми, а он остался лежать на поле боя, – говорит Валерий. – В документальной справке сохранилась запись: «Причина смерти – глубокое проникающее ранение в голову. Не приходя в сознание, скончался в медсанчасти».

Дочь Мария решила дать своему сыну фамилию отца, передала ему все фронтовые письма и наказала чтить его память. Краткая документальная эпитафия осталась емким свидетельством его боевой доблести.

На День Победы к обелиску приходят внуки и правнуки Романа Мироновича Богомолова и других солдат, павших на войне. Эту кровную связь нельзя разорвать, поэтому память о них не угаснет никогда.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район