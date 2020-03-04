Познавательный экскурс

Руководители отделов акимата Семея отправились на экскурсию… в тюрьму.

Госслужащие побывали в колонии максимальной безопасности и ознакомились с жизнью заключенных. Экскурсию организовали представители Агентства по противодействию коррупции, чтобы наглядно показать чиновникам, какие последствия ждут того, кто совершил коррупционное правонарушение. Ведь, по их мнению, лучшая профилактика подобных преступлений – это впечатления от посещения мест лишения свободы.

– Мы показали госслужащим, где отбывают наказание коррупционеры, ознакомили их с бытом заключенных, чтобы они ценили то, что у них есть сейчас: свободу, семью и работу. Чтобы в дальнейшем у них даже не возникал соблазн приложить руку к подобным делам, – подчеркнул руководитель Управления Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Ренат Набиев.

В рамках экскурсии сотрудники акимата посетили тюремную столовую, спортзал, библиотеку и другие помещения, а также пообщались с теми, кто некогда оступился и теперь отбывает срок.

– Работал адвокатом, был осужден за вымогательство. Нахожусь здесь третий год из восьми лет, которые назначены судом. Хочу сказать, что государственным служащим следует строго придерживаться этики и закона, не прибегать к коррупции, – отметил один из заключенных. – Конечно, раскаиваюсь, хоть и поздно. Поэтому хочу призвать вас не совершать ничего противозаконного.

Подобные мероприятия планируется проводить и впредь в качестве профилактики и пресечения коррупции.

Флора Левина

Семей