Познавательно. Креативно. Увлекательно

Онлайн-неделя науки проходит в Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеке.

Мероприятие посвящено 1150-летию одного из выдающихся мыслителей Востока, философа, математика, теоретика музыки – Абу Наср аль-Фараби. Он автор комментариев к сочинениям Аристотеля, поэтому ёще его называют «Вторым учителем».

Ученый родился в городе Фараб (сейчас – Отрар) в семье привилегированных тюрков. До 20 лет изучал философские и научные труды богатейшей по тем временам библиотеки. Его интересовали как гуманитарные направления, так и естественно-математические. Педагогика, логика, иностранные языки, музыка, этика, медицина, математика, естествознание – это далеко не весь список наук, которые привлекли внимание аль-Фараби.

Он написал 160 трактатов по самым разным направлениям знаний. Его труды, соединив опыт предшествующих эпох, стали связующей нитью для культур Запада и Востока. Аль-Фараби называли своим учителем средневековый персидский ученый, философ и врач ибн Сина (Авиценна), итальянский художник и ученый, изобретатель Леонардо да Винчи, немецкий математик, астроном, первооткрыватель движения планет Солнечной системы

Иоганн Кеплер…

Аль-Фараби писал: «Человек, стремящийся к науке, должен быть достойным и хорошо воспитанным. Он должен изучать Коран и юридические науки, быть честным и правдивым, держаться подальше от интриг, лжи, хитростей; должен быть свободомыслящим человеком, опирающимся на основы права, использовать принципы шариата, не искажая их». Для современного поколения, живущего в век цифровых технологий, очень важно не растерять те наставления, которые оставил нам мудрый философ.

По словам организаторов, программа мероприятия по изучению наследия аль-Фараби насыщенная. Пользователей ждут виртуальный тур «Мыңжылдықтың дана ғұламасы», запуск хештега #vkolibraryalfarabi «Жизнь, овеянная легендами», тайм-путешествие «Легенды Отрарской библиотеки», научное шоу «Абу Наср аль-Фараби: наследуя и преумножая», познавательная фактография «Наука, изменившая мир», web-коллаж «Әл-Фараби философиясы», бродсайт (широкоформатный листовой рекламный материал, рассылаемый по почте без конверта) «Ұлы даланың рухани ұстазы» и др.

– Ежедневно на страницах библиотеки в социальных сетях будут публиковаться интересные задания, – рассказала руководитель инновационно-методического центра библиотеки Тамара Устинова. – К примеру, башня слов, которая не только познакомит с ключевыми словами, относящимися к жизни и научной деятельности ученого, но и позволит поразмыслить над логическими задачами и дать ответы в комментариях.

Сотрудники библиотеки приглашают читателей и всех желающих поучаствовать в разнообразных по форме и содержанию постах: http://www.facebook.com/vkolibrary, http://www.instagram.com/vkolibrary.kz.

Они обещают – будет познавательно, креативно и увлекательно!

Татьяна Кравченко