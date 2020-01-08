В Семее на электронное билетирование перешло 70 процентов городского общественного автотранспорта.

С 4 января на городских маршрутах автобусов внедрено электронное билетирование. Однако цифровую услугу семейчане могут получить пока не в каждом из них. Перейти на новый формат работы получилось не у всех перевозчиков.

– Транспорт автобусных парков «Семей bus» и «Семей» на сегодняшний день полностью​ обеспечен валидаторами, – сообщил руководитель ТОО «Smart Concept» Куат Аканұлы. – Что касается Таксомоторного парка, подвижной состав, находящийся не в частных руках, а это 60 единиц автобусов, также обеспечен валидаторами. То есть на 70 процентах автобусов они уже установлены, работа продолжается. Оставшиеся 30 процентов транспорта принадлежат частным организациям. Сейчас мы продумываем основные аспекты сотрудничества с ними, каким образом будет проводиться оплата за проезд.

Также стало известно, что ТОО «Таксомоторный парк» передало свои автобусы вместе с маршрутами ТОО «Семей​ bus». В том числе и по причине возникших сложностей с частными водителями, которые ранее​ работали либо​ на собственном транспорте, либо арендовали автобусы у Таксопарка. Теперь работу этих маршрутов будет обеспечивать «Семей bus».

С внедрением нововведения вырос спрос и на транспортные карты оплаты проезда. Так, на сегодняшний день продано около 28 тысяч школьных карт, свыше 12 тысяч льготных и 109​ 835 стандартных.

Флора Левина

Семей