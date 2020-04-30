Под одним небом

Ассамблея народа Казахстана Восточно-Казахстанской области запустила челлендж, посвящённый Дню единства народа Казахстана.

«Менің Отаным – Қазақстан! Біз біргеміз!» – эти слова вновь и вновь повторяют участники праздничной эстафеты в красочных национальных костюмах.

В этой акции приняли участие председатели и члены русского, украинского, белорусского, немецкого этнокультурных объединений, а также представители вокального ансамбля «Ақниет», Совета матерей и молодёжного клуба «ДосStar» Дома дружбы Бескарагайского района.

– Суть мероприятия в том, чтобы показать сплочённость всех этносов, проживающих в Казахстане, особенно в сложившейся ситуации в мире и стране, – говорят организаторы.

Отметим, видеоролик можно увидеть на странице областного Дома дружбы – центра общественного согласия в Instagram.

Право продолжить эстафету восточно-казахстанцы передали Дому дружбы Павлодара.

Гульжан Естаева