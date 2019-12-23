Под лежачий мусор вода не течет

В городах Восточного Казахстана построят новые полигоны ТБО и сортировочные линии. Реализация проектов запланирована до 2021 года.

Об этом сообщил заместитель акима ВКО Бакытжан Байахметов на очередной сессии областного маслихата.

Утилизация мусора остается одной из глобальных экологических проблем, особенно для городов региона, где большинство полигонов ТБО исчерпали свои возможности и не справляются с объемами отходов. Местные власти всерьез взялись за ее решение.

По информации Бакытжана Байахметова, ежегодно в населенных пунктах Восточного Казахстана собирается около 180 тысяч тонн бытового мусора, тогда как в переработку отправляется незначительная его часть. К примеру, в 2018 году объем переработки мусора составил лишь 4,6 процента.

В Усть-Каменогорске и Семее строительство новых полигонов (объемом 300 тысяч тонн в год каждый) будет реализовано при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. Общая сумма проекта – 13,3 млрд тенге.

– Разработкой технико-экономического обоснования занимается австрийская компания-консультант. Результаты будут представлены до конца текущего года. Заключение договора с ЕБРР запланировано на март 2020-го. Строительство мусорного полигона предполагается завершить в 2021 году, – отметил Бакытжан Байахметов.

В Шемонаихе в феврале следующего года за счет частных инвестиций планируют начать строительство сортировочной линии на полигоне ТБО мощностью 7 тысяч тонн в год; сейчас проект находится на экспертизе.

В Риддере начнут сортировать и перерабатывать 30 тысяч тонн мусора в год. Для этого уже отведен земельный участок, закуплено необходимое оборудование. Его запуск состоится после получения официального заключения экспертизы. Проект стоимостью 237 млн тенге осуществляет ТОО «Фирма «Эталон».

Санитарные полигоны с сортировочными линиями также планируется организовать в Алтае, Аягозе, Серебрянске и Курчатове.

Сортировка ТБО позволит более 40 процентов отходов направить на повторную переработку с последующим увеличением доли переработки мусора.

Заместитель акима области отметил, что у проблемы утилизации мусора есть и другая сторона. Остается до конца нерешенным вопрос низких тарифов за вывоз твердых бытовых отходов. По его словам, в ВКО расценки ниже, чем в среднем по Казахстану: 177,5 тенге против 235 тг – для частных лиц; 1021 тенге против 1483 тг – для юридических.

Бахыт Сарсембаева