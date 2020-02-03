Подлили масла в огонь

В минувший четверг крупный пожар случился на территории усть-каменогорского маслозавода.

По информации УЧС, возгорание произошло примерно в

11 часов дня. На территории маслозавода по улице Степной горели склады сырья, галереи и цех очистки семян подсолнечника. Площадь возгорания составила 670 квадратных метров. Огнеборцы незамедлительно приступили к ликвидации пожара.

Стоит отметить, что завод относится к пожароопасным объектам и во время тушения на место происшествия были вызваны дополнительные силы.

– Сложность тушения пожара заключалась в быстром распространении огня и потере времени на обесточивание транспортерной ленты, – разъяснила пресс-секретарь УЧС Усть-Каменогорска Марина Лискова.

В ликвидации пожара было задействовано более 60 человек личного состава и 20 единиц техники.

Отрабатываются три версии причины возгорания: несоблюдение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ; аварийный режим работы электрооборудования; неосторожное обращение с огнем.

Валентина Мусевич