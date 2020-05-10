Поделились знаниями

Длительное пребывание дома помогут скрасить интересные видеолекции, охватывающие самые разные области знаний, уверены сотрудники Центральной городской библиотеки имени Оралхана Бокея.

«Онлайн-білім» («Онлайн-образование») – так называется новая рубрика на странице библиотеки в социальной сети Instagram. Здесь можно найти образовательные лекции от ведущих преподавателей и тренеров.

Среди постоянных спикеров этой познавательной рубрики – кандидат филологических наук, доктор PhD Люция Абдуллина, которая рассказывает об эффективных моделях речевого поведения. Также своими знаниями об умении грамотно и убедительно говорить поделилась кандидат филологических наук оратор, коуч Карлыгаш Дусипбаева.

Цикл лекций для пользователей социальных сетей проводит и доктор филологических наук, профессор Айжан Картаева. Основная тема ее онлайн-уроков связана с жизнью и творчеством Абая Кунанбайулы. В своих видеоуроках преподаватель рассказывает об истоках творчества великого поэта, о раскрытии вопросов религии в его произведениях и о многом другом.

Много полезного для себя на странице библиотеки также найдут желающие освоить английский язык. Специально для них занятие в режиме онлайн проводит Татьяна Шин. В коротких видеороликах она объясняет основные грамматические и фонетические правила этого иностранного языка.

– Мы уже не первый год сотрудничаем со специалистами в сфере образования. Главная цель в том, чтобы мастера своего дела делились с нашими читателями полезной информацией, – говорит заместитель директора Центральной городской библиотеки им.

О. Бокея Жанат Жиенбекова.

Гульжан Естаева