Поддержка радует и окрыляет

Виктор Леонтьев, директор Белоусовского филиала ТОО «Обл-

ГазПром»:

– Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о смягчении карантинного режима в тех областях, где ситуация с распространением коронавируса находится под контролем. Это очень мудрое и взвешенное решение Главы государства. Благодаря этому смогут возобновить свою деятельность многие предприятия, от которых зависит экономическое благополучие не только регионов, но и всей республики.

При этом Касым-Жомарт Токаев подчеркивает, что не следует пренебрегать соблюдением санитарных норм. Со своей стороны могу отметить, что на нашем предприятии по-прежнему будет производиться регулярная дезинфекция рабочих мест и соблюдаться правила социального дистанцирования.

Сауле Рахметуллина, проректор ВКГТУ им. Д. Серикбаева:

– В условиях карантина сейчас живут не только казахстанцы, но и граждане многих стран мира. Это единственный верный способ снизить распространение коронавирусной инфекции. Президент РК Касым-Жомарт Токаев, продлив режим ЧП, принял непростое, но очень важное и правильное решение, поскольку пик пандемии в Казахстане ещё не пройден.

Мы, как единый народ, должны отнестись с пониманием и поддержать это решение. Все эти меры направлены на сохранение здоровья казахстанцев, они позволили значительно снизить темпы распространения опасного вируса. При этом делается всё возможное, чтобы введенные ограничения максимально безболезненно отразились на жизни населения.

Государство оказывает своевременную поддержку всем, кто находится в трудной ситуации. Все нуждающиеся граждане получают пособия, продуктовые наборы и другую помощь. Предпринимателям ввели послабления по уплате налогов. Действуют и другие антикризисные меры поддержки населения, а также бизнес-

структур.

Уверена, Глава государства выбрал путь, который поможет нам выйти из этой сложной

ситуации как можно быстрее.

Ауесбек Косамбеков, председатель профсоюза работников образования Курчумского района, отличник образования РК:

– В заявлении Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева содержится информация о решениях, важных для каждого гражданина страны.

Безусловно, казахстанцы с воодушевлением восприняли весть о том, что режим ЧП может закончиться 11 мая. Это означает, что все смогут вернуться к обычной жизни. Но главное условие – отсутствие возникновения до этого срока новых вспышек заболевания. Этого можно добиться только путем строгого соблюдения временно действующих ограничений. Все зависит от нас самих! В свою очередь в сложившихся условиях государством предприняты беспрецедентные меры по поддержке казахстанцев.

В заявлении озвучены цифры, отражающие масштабы оказываемой Правительством социальной поддержки населения. 4 млн 250 тыс. человек получили финансовую помощь, более 570 тыс. – продуктовые наборы, еще 1,6 млн человек в апреле-мае выделят помощь для оплаты коммунальных услуг. Все принимаемые решения подтверждают заявленный курс руководства страны на создание «слышащего государства». Поэтому находят поддержку широких слоев населения. Несомненно, мы преодолеем все трудности!