Поддержка для бизнеса

В связи с актуальностью вопросов поддержки бизнеса в период ЧП, в том числе предоставления отсрочки по налоговой отчетности для МСБ, в областном Аntikor ortalygy состоялся прямой эфир с участием руководителя Управления разъяснительной работы Департамента государственных доходов (ДГД) по ВКО Надежды Дроздовой.

Жители области проявили повышенный интерес к данному вопросу и получили исчерпывающие ответы от специалиста. Всего в ходе прямого эфира поступило свыше 60 вопросов, в основном от предпринимателей региона.

НУЛЕВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ

По информации Надежды Дроздовой, в период ЧП государством обеспечены меры по поддержке бизнеса.

Так, 20 марта 2020 Правительством подписано Постановление «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики».

­Согласно данному постановлению, в период до 31 декабря 2020 года включительно освобождены от налога на имущество юридические лица и индивидуальные предприниматели (крупные торговые объекты, торгово-развлекательные центры, кинозалы, театры, выставки и физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения). Освобождены от земельного налога по землям сельскохозяйственного назначения производители сельскохозяйственной продукции.

– Для указанной категории налогоплательщиков по всем налогам приостановлено начисление пеней по не исполненным в срок налоговым обязательствам до 15 августа 2020 года и перенесены сроки сдачи налоговой отчетности на 3-й квартал 2020 года, – проинформировала Надежда Дроздова.

По данным ДГД по ВКО, общее количество крупных торговых объектов, торгово-развлекательных центров, торговых домов, центров семейного отдыха, универсальных и непродовольственных рынков, в том числе автомоек, СТО, расположенных в здании данных объектов, по областному центру составляет порядка четырёх тысяч, в которых трудятся свыше семи тысяч человек. По Семею таких субъектов 1846 с 2831 работником. Всего по ВКО 8552 предприятия этой категории с 15000 работниками. Это без учета организаций общепита, сфер услуг, кинотеатров и театров, развлекательных, спортивных и других объектов.

Также сообщается, что коэффициент 0 будет применен по индивидуальному подоходному налогу для индивидуальных предпринимателей, работающих в общеустановленном порядке налогообложения.

НДС 8 ПРОЦЕНТОВ

На период до 1 октября 2020 года установлена ставка налога на добавленную стоимость в размере 8 процентов вместо действовавших 12, при совершении оборотов по реализации и импорте товаров, включенных в перечень социально значимых продовольственных товаров, утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2010 года № 145.

Напомним, в перечень входит 19 наименований – это мука пшеничная первого сорта, хлеб пшеничный из муки первого сорта, рожки (весовые), крупа гречневая (ядрица, весовая), рис шлифованный (круглозерный, весовой), картофель, морковь столовая, лук репчатый, капуста белокочанная, сахар белый – сахар-песок, масло подсолнечное, говядина (лопаточно-грудная часть с костями), мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью), молоко пастеризованное 2,5 процента жирности в мягкой упаковке, кефир 2,5 процента жирности в мягкой упаковке, масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 процента жирности, без наполнителей и растительных жиров), яйцо куриное (I категория), соль поваренная пищевая (кроме «Экстра»), творог 5–9 процентов жирности.

НАЛОГОВЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ

До 31 декабря 2020 года будут освобождены от уплаты акцизов производители подакцизных товаров на территории Республики Казахстан по бензину (за исключением авиационного), дизельному топливу, реализуемых на экспорт.

На 2020 год освобождены от налога на имущество юридические лица и индивидуальные предприниматели, объекты налогообложения, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере туризма, общественного питания и гостиничных услуг.

Для налогоплательщиков, отнесенных к категории субъектов микро-, малого или среднего предпринимательства, в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, предоставят отсрочку срока уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам до 1 июня 2020 года.

Будет приостановлено до 1 июня 2020 года принятие мер в части применения способов обеспечения исполнения не выполненного в срок налогового обязательства и принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности, а также задолженности по социальным платежам, за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска.

Еще один, заслуживающий внимания момент, – приостановление сроков проведения проверок, осуществляемых органами государственных доходов, на период чрезвычайного положения. При этом срок приостановления не включается в срок проверки.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОНЛАЙН

Как было отмечено, Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от

15 марта 2020 года № 285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», изменен регламент работы органов государственных доходов по обслуживанию услугополучателей.

Оказание государственных услуг, реализованных в электронном виде посредством портала электронного правительства, кабинета налогоплательщика, информационных систем органов государственных доходов будет осуществляться исключительно в электронном виде.

Оказание государственных услуг (прием входных и выдача выходных документов), не реализованных в электронном виде, будет осуществляться по предварительной записи с соблюдением соответствующих положений. Для этого в каждом УГД района закреплены номера телефонов, по которым можно записаться. Номера телефонов опубликованы на сайте kgd.gov.kz, а также на официальных страницах органов государственных доходов в Instagram.

Сообщается, что время посещения услугополучателями ЦОУ УГД и ДГД для получения готовых документов – с 9:00 до 16:00 (с перерывом на обед 13:00–13:30). На сайте ДГД kgd.gov.kz ежедневно будет публиковаться информация о статусе готовности документов услугополучателей.

Выходные документы, предусмотренные в виде электронного документа, подписанные электронной цифровой подписью органов государственных доходов, направляются услугополучателю по электронной почте.

Прием обращений граждан и юридических лиц будет осуществляться бесконтактным способом. На входе в административные здания размещены опечатанные ящики для приема корреспонденции.

На сайте ДГД kgd.gov.kz также размещена информация о принятых и исполненных обращениях налогоплательщиков.

Выдача готовой документации (ответы на обращения и прочее) также осуществляется по предварительной записи. Входная корреспонденция, поступившая после 16:00, подлежит регистрации следующим рабочим днем.

– Консультационные услуги будут оказываться по телефонам, которые также опубликованы на сайте и по единому номеру 1414, – резюмировала Надежда Дроздова. – Департамент государственных доходов просит налогоплательщиков дополнительно указывать в своих обращениях контактные данные, а именно телефоны и адрес электронной почты.

Ерик Абитов