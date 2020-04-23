Поддерживаем добрые традиции

Ветераны журналистики Восточного Казахстана получили продуктовые наборы.

Медиахолдинг ТОО «Шығыс ақпарат» поддержал во время чрезвычайного положения коллег, ушедших на заслуженный отдых.

Наборы, в состав которых входят продукты первой необходимости, в том числе овощи, крупы, хлеб и молоко, получили 52 человека, трудившиеся в разные годы на благо старейших печатных изданий Восточного Казахстана – газет «Рудный Алтай» и «Дидар».

– Очень приятно, что о нас до сих пор думают и вспоминают, – отметила Людмила Рябцовская, проработавшая многие годы в должности заместителя главного редактора газеты «Рудный Алтай». – Конечно, в такое непростое время, когда вся страна находится в режиме чрезвычайного положения, поддержка необходима всем гражданам. Мы теперь обеспечены продуктами первой необходимости, можем не выходить за покупками из дома и беречь своё здоровье. Желаю своим коллегам и всем восточноказахстанцам здоровья, берегите себя и своих близких!

Своё мнение выразил и бывший редактор общественно-политической жизни отдела газеты «Дидар» Мурат Амренов:

– Мне уже 80 лет. Я работал в «Дидаре» больше 40 лет. Начинал с простого сотрудника, дорос до редактора отдела. Несмотря на то, что давно на пенсии, до сих пор держу связь с коллегами, по возможности с ними сотрудничаю, пишу материалы. Каждый год в редакции нас собирают на День пожилых людей. А в этом году ещё передали такой неожиданный подарок в виде продуктового набора.

Слова благодарности выразил талантливый фотокорреспондент «Рудного Алтая» Сергей Суров, чьи снимки до сих пор время от времени украшают газетные полосы.

– Эти 9 лет работы в газете были замечательными годами моей творческой биографии. За это время было очень много интересных командировок. Нет ни одного места в Восточном Казахстане, где бы я не побывал. В «Шығыс ақпарате» работали ярчайшие люди – Шакерхан Азмухамбетов, Владимир Никифоров, Владимир Минченко и многие другие талантливые журналисты. Со всеми было очень приятно работать. Рад, что нам до сих пор оказывают поддержку. Такие продуктовые наборы как нельзя кстати.

Марина Шевелёва