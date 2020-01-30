Подготовка полным ходом

В преддверии одного из самых ожидаемых и знаменательных событий 2020 года – 175-летия Абая Кунанбайулы в областном акимате состоялось заседание общественного штаба по проведению праздничных мероприятий.

Встреча прошла под председательством акима ВКО Даниала Ахметова. В обсуждении приняли участие известные деятели науки и культуры, такие как Гарифолла Есим, Шахимардан Абилов, Арыстанбек Мухамедиулы и многие другие.

Запланировано проведение более 500 мероприятий, в том числе 24 международных – в Великобритании, России, Турции, Польше, Китае; 21 – республиканское. К их организации и проведению привлечены региональные вузы, научная и культурная общественность, Союзы писателей и художников РК, НПО, молодежь. В целом мероприятия направлены на просвещение, образовательные инициативы, духовное и нравственное воспитание молодого поколения.

Как рассказала заместитель руководителя Управления культуры, архивов и документации Раушан Нурмуханова, уже есть конкретные результаты реализации областного плана. С 10 января текущего года внедрен элективный курс «Абайтану» для 5-8 классов школ области, для учащихся первого курса колледжей, обучающихся по специальности «Преподаватель казахского языка и литературы». Во всех 277 полнокомплектных школах области и двух педагогических колледжах открыты кабинеты «Абайтану». В 56 школах Семея действуют клубы «Абай еліне саяхат». Продолжается реализация литературного проекта «Абай әлемі» – утвержден к изданию список из 20 книг на казахском, английском, русском языках, в них вошли произведения отечественных писателей. Общий тираж составил 21 тыс. экземпляров.

Для более детальной проработки вопросов подготовки к юбилею великого поэта утверждены составы пяти штабов по основным направлениям, разработаны детальные планы. В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данным на расширенном заседании Правительства РК, при подготовке концертных программ и театрализованных постановок акцент сделан на участие казахстанских артистов, деятелей культуры и творческих коллективов области.

Примечательно, что совместно с университетами региона прорабатывается вопрос участия волонтеров. В настоящий момент определяется список волонтеров из 500 человек, которые будут задействованы на мероприятиях. Сформирован список из 47 профессиональных гидов, дополнительно будут привлечены 50 переводчиков и гидов из числа молодежи, прошедших специальную подготовку.

В юрточном городке у села Карааул Абайского района запланировано установить выставочные юрты от каждого города и района по тематикам «Достижения за годы независимости», «Этнография и фольклор», «Творчество и жизнь Абая». На территории юрточного городка весной высадят около 2 тыс. саженцев. В августе там, помимо одного из основных мероприятий, будут подводиться итоги всех спортивных соревнований, проведенных к 175-летию Абая Кунанбайулы. Таких мероприятий по различным видам спорта в регионе запланировано 93. Одним из зрелищных соревнований станет фестиваль по 15 национальным конным видам спорта. Помимо этого, будут организованы соревнования среди юношей и девушек по волейболу, баскетболу, мини-футболу и полумарафон. Общее количество участников составит около 1000 человек.

По информации заместителя акима ВКО Бакытжана Байахметова, в Абайском районе и Семее планируется реализация 88 проектов по строительству объектов, проведению ремонта и благоустройства. В том числе ведется строительство школы на 300 мест в селе Карааул, будет проведен ремонт дорог областного значения, улиц населенного пункта села Карааул, строительство музея имени Абая на территории мемориального комплекса «Жидебай», благоустройство родника Сырт Қасқабұлақ.

В организации транспортного сообщения планируется задействовать дополнительно 31 транспортную единицу местных перевозчиков, разработаны дополнительные маршруты автобусов по направлениям Семей – Карааул, Жидебай – Карааул – Этноаул.

Заслушав выступления докладчиков, глава региона Даниал Ахметов поручил определить состав творческой группы, куда войдут выдающиеся деятели культуры, для проработки концепции основных мероприятий, которые пройдут 14-16 августа в Семее и Абайском районе. Известно, что творческую группу возглавит директор Национального музея Республики Казахстан и экс-министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы. Также будет создан штаб по спортивным мероприятиям под руководством казахстанского боксера Серика Сапиева.

– Концептуально все должно быть решено. Для нас важно, что это эпохальное мероприятие проходит под знаком поручения Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева и под особым контролем Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Мы должны гордиться тем, что проводим юбилей великого поэта и нашего земляка. 175-летие Абая практически совпадает с 30-летним юбилеем развития Казахстана. Так что празднование одного знаменательного события – это своеобразный отчет того, что мы сделали в течение 30 лет, прежде всего в духовном, идеологическом и культурном развитии, – заключил аким ВКО.

Дарья Антон

Тлеубек Шаяхмет