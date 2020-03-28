Подвиг земляка

В Семее внучке ветерана вручили удостоверение к ордену ее деда Кулбатыра Нуржанова.

В городском акимате прошла торжественная церемония вручения удостоверения к ордену Отечественной войны I степени родственникам ветерана ВОВ, нашего земляка Кулбатыра Нуржанова.

Встреча прошла в рамках празднования 75-летия Победы с участием акима Семея Ермака Салимова и представителей Генерального консульства Российской Федерации в Республике Казахстан.

Кулбатыр Нуржанов родился в 1904 году в Семипалатинске. Когда началась война, был призван и зачислен в штат 238-го запасного стрелкового полка. После прохождения военной подготовки в 1942 году отправился в 265-ю стрелковую дивизию. Осенью того же года красноармеец Нуржанов был переведен, в качестве пополнения, на соседний Карельский фронт в состав 72-й отдельной стрелковой бригады, которая позже была переформирована в 72-ю отдельную морскую стрелковую бригаду.

В октябре 1944 года бригада участвовала в Петсамо-Киркенесской операции во взятии финского города Петсамо, ныне поселок Печенга Мурманской области. Согласно записям журнала боевых действий известно, что части бригады, в которой был задействован наш земляк, вели ожесточенные бои, в ходе которых Кулбатыр Нуржанов совершил свой подвиг, уничтожив в рукопашной схватке девять фашистов. 13 октября 1944 года Кулбатыр Нуржанов героически погиб в бою.

Почтить память героя и отдать дань уважения его подвигу на встрече собрались представители городского руководства, молодежь.

– Для меня большая честь передать удостоверение к ордену Отечественной войны I степени участника ВОВ Нуржанова Кулбатыра его внучке, – сказал атташе Генконсульства РФ в РК Святослав Дегтярев. – Эта высокая награда вручается истинным героям, которые, невзирая ни на что, без колебаний, исполняли свой воинский долг, зачастую ценой собственной жизни. Пусть герои навсегда останутся в нашей памяти и сердцах, пусть их доблесть будет примером настоящей любви к Родине и для всех последующих поколений. Ни один герой не должен быть забыт. Низкий поклон победителям!

В завершение торжественной церемонии был показан документальный фильм, посвященный последнему бою Кулбатыра Нуржанова на Карельском фронте.

Флора Левина

Семей