Подвиг Думана Богасбаева

Гвардеец спас женщину в Курчатове.

Этот удивительный случай произошел 5 мая, около 19:30. Военнослужащий воинской части 3514 старший сержант Думан Богасбаев со своего балкона увидел в заброшенном здании напротив женщину. Она стояла в проеме окна четвертого этажа и собиралась спрыгнуть.

Военнослужащий сразу же позвонил в городской отдел полиции и сообщил о происходящем, а сам, не теряя времени, побежал к заброшенному строению.

Обойдя дом, солдат поднялся на четвертый этаж, незаметно подошел к женщине сзади, обхватил её и затянул внутрь помещения. Как только гвардеец отвел ее в безопасное место, прибыли сотрудники полиции.

– Если честно, времени на разговоры не было, – признался сержант Думан Богасбаев. – Следовало действовать быстро и решительно, спасать женщину, пока она не сделала роковой шаг. На кону была человеческая жизнь! Думаю, что на моем месте так поступил бы каждый

В настоящее время сотрудники отдела полиции выясняют обстоятельства, подтолкнувшие женщину к попытке самоубийства. А героя непременно ждет награда за проявленное мужество.

Добавим, что на счету военнослужащих РгК «Шығыс» Национальной гвардии Казахстана десятки сохраненных человеческих жизней. По словам начальника пресс-службы РгК «Шығыс» НГ РК Багдата Амангельды, благодаря чуткому вниманию гвардейцев, исполняющих свой долг, в регионе пресекаются крупные и мелкие правонарушения, предотвращаются или оперативно раскрываются кражи. Военнослужащие не раз спасали людей из пожара и тонувших.

В День защитника Отечества желаем всем военнослужащим, охраняющим спокойствие и благополучие граждан, счастья, добра, мира!

Елена Пашке