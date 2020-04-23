Подвиги танкиста Майкина

24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся легендарный Парад

Победы. Одним из его участников был ветеран Великой Отечественной войны,

житель Уланского района Гумар Сарсенбаевич Майкин.

О боевом и жизненном пути фронтовика рассказывает его сын. Гадел Гумарович с гордостью показывает многочисленные награды отца, его фотографии в военной форме. Впервые он надел ее в 22 года.

Гумар Майкин родился 19 апреля 1915 года в Петропавловске. После окончания девяти классов обучался в Кызыл-Орде бухгалтерскому делу. В 1937 году его призвали в ряды Советской Рабоче-крестьянской Красной Армии для прохождения службы на Дальнем Востоке.

29 июля 1938 года молодому человеку впервые пришлось узнать все ужасы войны. Близ озера Хасан произошло первое столкновение между японскими и советскими войсками. Бои длились шесть дней. Ценой значительных потерь и после массированного применения авиации советские войска выполнили поставленную перед ними задачу по защите государственной границы СССР и разгрому частей противника.

11 августа 1938 года между СССР и Японией было заключено перемирие.

Уверенную и безоговорочную победу войска Красной Армии под командованием Георгия Жукова одержали в боях на реке Халхин-Гол, которые длились три месяца. Разгром армии самураев в 1939 году позволил не только отстоять независимость Монголии, но и отбить охоту у Японии воевать с СССР.

После успешного завершения службы сержант Гумар Майкин был демобилизован, приехал в Семипалатинск, где работал в горторге бухгалтером. Через год был переведен в Джезказган в комбинат исправительно-трудового лагеря НКВД.

В августе 41-го его вновь призвали на службу в ряды Красной Армии. В 1942 году после курсов Харьковского политехнического училища направлен на Калининский фронт. Служил политруком роты. После прохождения ускоренных курсов в Киевском Краснознаменном училище самоходной артиллерии имени М. В. Фрунзе отправлен на передовую.

В марте 43-го командир боевой самоходной артиллерийской установки СУ-152 Гумар Майкин вместе с 264-й гвардейским танковым полком был дислоцирован с Северо-Западного на Брянский фронт.

С января по май 1945 года воевал на 3-м Белорусском фронте. Бои шли тяжелые. В одном из сражений Гумар Сарсенбаевич был серьезно ранен. Ему, получившему множественные осколочные ранения, и механику-водителю, которому оторвало кисти рук, чудом удалось выбраться из горевшего танка. За это сражение командир экипажа гвардии старший лейтенант Майкин награжден орденом Красной Звезды.

После недолгого лечения в госпитале – снова в бой. Одной из самых ярких страниц в истории завершающего этапа Великой Отечественной войны стал штурм столицы Восточной Пруссии Кёнигсберга. Задача по взятию города была поручена 3-му Белорусскому фронту под командованием самого молодого, 28-летнего генерала Ивана Черняховского. Операция советскими войсками была осуществлена за считанные дни с минимальными потерями. В этом сражении Гумар Майкин вновь получил ранение.

В 1945 году за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, его наградили орденом Отечественной войны II степени.

В сохранившемся наградном листе за подписью командира 264-го гвардейского тяжелого самоходно-артиллерийского полка Федора Чубура описан личный боевой подвиг гвардии старшего лейтенанта Майкина:

«…25.01.45 г. в бою за населенный пункт Гросс Оттенхаген товарищ Майкин уничтожил огнем две противотанковые обороны, два танка «Тигр», два пулемета и два взвода противника, чем обеспечил выход всей батареи и захват п. Гросс Оттенхаген. В бою немецким снарядом СУ-152 была подожжена, силами экипажа пожар был локализован, и боевая машина под командованием тов. Майкина продолжила вести бой…»

Позже Гумар Сарсенбаевич был награжден медалями «За взятие Кёнигсберга» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Спустя 40 лет, в

1985 году, он получил высшую боевую награду – орден Отечественной войны I степени.

Ветеран не раз повторял: «Я вытянул счастливый лотерейный билет, что остался живым. Не одну сотню товарищей похоронил. И не было там никакой романтики в кирзовых сапогах. Только жизнь и смерть имели значение».

Пожалуй, одним из значимых событий в жизни ветерана стало его участие в Параде Победы 1945 года. Вспоминал, с какой непередаваемой гордостью он вместе со своей танковой батареей проехал по брусчатке Красной площади. Женщины и дети несли благоухающие букеты из полевых цветов. Так пахла победа!

– Отец рассказывал, как они три месяца репетировали парад в подмосковном Загорске, маршировали даже ночью, – вспоминает Гадел Гумарович. – Утро 24 июня встретило их дождем. В 10:00 начался парад. Все действие длилось не больше двух часов. Рассказывал, как выехал на Красную площадь маршал Константин Рокоссовский на вороном коне, а потом и Георгий Жуков – на белом. И это зрелищное событие навсегда запечатлелось в его памяти.

В мае 1946 Гумар Сарсенбаевич был уволен в запас. Работал в Семипалатинском облпотребсоюзе, в Калининском райкоме партии, был вторым секретарем Жанасемейского райкома партии. Параллельно учился в вечерней партийной школе. Три года возглавлял сельхозотдел Чубартауского райкома партии. Два года был начальником отдела руководящих кадров в Верхне-Иртышском речном пароходстве в Усть-Каменогорске. Затем его перевели в областную инспекцию Министерства сельского хозяйства и заготовок. Также работал ревизором в областном финотделе, управлении совхозов, инспектором по кадрам в совхозе Передовом. С 1957 по 1962 год возглавлял нефтебазу.

Всю свою жизнь фронтовик трудился честно, упорно, не жалея сил. При этом был примерным семьянином, хорошим отцом и прекрасным человеком.

На заслуженный отдых Гумара Майкина проводили в 1975 году. За долголетний добросовестный труд его наградили медалью «Ветеран труда». Гумар Сарсенбаевич ушел из жизни в возрасте 74 лет.

Его сын рассказывает юным односельчанам о том, что слышал от отца – об ужасах войны и мужестве наших солдат.

– Слушают с интересом, – отмечает ГаделГумарович. – Главное, чтобы подрастающее поколение понимало и никогда не забывало, какой ценой их прадеды ковали Победу. Они должны стать достойными преемниками героев, отдавших свои жизни за мирное будущее своих потомков.

Бахыт Сарсембаева