Подвиги разведчика Мусина

В числе наград воинов, участвовавших в боевых действиях в Великую Отечественную войну, особенно ценился орден Славы. Солдат из села Койтас Курчумского района Абылкаир Мусин вернулся с фронта с двумя такими орденами – второй и третьей степени.

Абылкаир Мусин родился в 1922 году в простой семье и уже с 16 лет работал забойщиком на рудниках близ сел Койтас и Маралды. В Красную Армию его призвали в 1940 году. От самого начала и до конца Великой Отечественной он провел на передовой, участвовал в кровопролитных боях на Западном, потом на 3-м Белорусском фронтах, был трижды ранен.

Будучи разведчиком 391-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона одиннадцатой армии Третьего Белорусского фронта, отличился при освобождении Лиозненского района Витебской области Беларуси. В мирное время благодарные жители земли, которую освобождал от врага разведчик Абылкаир Мусин, издадут Книгу памяти, в которой описываются его подвиги. По обращению детей и внуков этого человека, из Витебской области Беларуси получены копии текстов этой книги.

Вот о чем повествуется в материале «Два ордена разведчика Мусина», Книга памяти: «Разведчик, рядовой отдельного пулеметно-артиллерийского батальона А. Мусин отличился при освобождении Лиозненщины.

В наградном листе, который хранится в Центральном архиве Министерства обороны СССР в городе Подольске, записано, что рядовой А. Мусин 1.4.1944 г. в районе деревни Глушково участвовал в захвате «языка», был в группе прикрытия. В тяжелых обстоятельствах боя, когда фашисты открыли сильный пулеметный огонь, спас жизнь своему товарищу. Автоматным огнём он уничтожил вражеского пулеметчика, чем обеспечил отход группы захвата разведчиков с захваченным пленным.

Рядовой А. Мусин за проявленный героизм был награжден орденом Славы III степени.

Второй раз отличился храбрый разведчик, тогда уже ефрейтор, во время Белорусской операции 23.6.1944 г. Преодолевая сильное сопротивление врага, разведчики стремительно ворвались в укрепленную траншею. Мусин вместе с сержантом Козловым и рядовым Перцевым захватили гитлеровского радиста с полевой рацией. Противник был лишен связи. При дальнейшем успешном наступлении ефрейтор А. Мусин, зайдя к врагу в тыл, уничтожил пулеметный расчет и двух автоматчиков, которые сдерживали наступление гвардейцев в направлении деревни Бабиновичи. Отважный разведчик был награжден орденом Славы II степени.

Потом А. Мусин участвовал в освобождении Латвийской ССР и Восточной Пруссии, в штурме Кёнигсберга».

Долгожданный День Победы разведчик встретил в госпитале Кёнигсберга. После долгого лечения его демобилизовали, он вернулся домой в 1946 году. На его груди кроме двух орденов Славы были медали «За отвагу», «За Победу над Германией в 1941–1945 гг.». В том же году фронтовик встретил на родине девушку по имени Камалша Тоянкызы и женился на ней. Пошел работать забойщиком в шахту поселка Ленинск, где в то время добывалась оловосодержащая руда. Через несколько лет, из-за ухудшения здоровья, вынужден был оставить это место работы.

Вместе с супругой им нужно было поднимать пятерых детей, поэтому фронтовик устроился в местный колхоз имени Ленина. После укрупнения колхозов и преобразования их в совхозы стал трудиться в одном из них животноводом, затем в животноводческом отделении фермы села Койтас.

Раны, полученные в годы войны, тяжелейшая, вредная для здоровья работа на шахтах не прошли бесследно: в возрасте 41 года фронтовик по состоянию здоровья получил инвалидность. В 1963 году, когда ему исполнилось 52 года, Абылкаир Мусин ушел из жизни.

Каким был бесстрашный разведчик в мирной жизни? Его старший сын врач-хирург Кадырманап Абылкаиров, ныне проживающий в Усть-Каменогорске, рассказал, что он отличался большой скромностью и о войне рассказывать не любил. Исключением становились встречи с учениками школ, на которые его приглашали как ветерана войны. Однако даже на этих встречах бывший разведчик старался сохранять скромность и о своих былых подвигах в разговоре не акцентировал.

В настоящее время здравствуют два его сына и дочь, есть внуки и правнуки. Они бережно хранят память о своем славном отце и дедушке. Помнят о разведчике Мусине и в далекой Витебской области Беларуси, которую он освобождал.

Справка: орден Славы был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1943 году. Отличие этого ордена от других боевых наград в том, что к

нему представлялись только рядовые, сержанты и старшины личного состава войск Красной Армии, в авиации – младшие лейтенанты. Поэтому эту награду справедливо называли еще «орденом солдатской Славы». Удостаивались его воины за славные подвиги – храбрость, мужество и бесстрашие. Полные кавалеры ордена Славы приравнивались в правах к

Героям Советского Союза.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район