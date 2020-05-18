Подвиги в тылу

«Все для фронта! Все для победы!» – этот лозунг военного времени требовал огромной самоотдачи от каждого человека. В те трудные годы наравне со взрослыми трудились и дети.

Тяжелой ношей легли на детские плечи заботы трудового фронта. И поистине огромными были нормы выработки, которые приходилось выполнять мальчикам и девочкам.

Среди юных тружеников была и жительница села Бобровка Марина Чеботкова. Все тяготы взрослой жизни ей пришлось познать гораздо раньше. Девочка окончила всего четыре класса. Когда тяжело заболела мама, у отца были проблемы со зрением, а в семье подрастал младший брат Саша. Поэтому 12-летней Марине пришлось идти работать, чтобы прокормить семью. Денег в совхозе тогда не платили. Работать приходилось за трудодни, на которые давали по двести граммов хлеба или полтора килограмма

пшеницы.

Трудилась Марина на складе, где веяла зерно, сортировала семена на посев. Среди рабочих она была самой молодой. Летом убирала хлеб, возила на лошадях зерно на склад. При заготовке сена помогала метать копны. Зимой работала на веялке, на клейтоне.

– Ничто не предвещало войны, – вспоминает труженица тыла. – Страшная весть пришла неожиданно. Помню, в село приехал бригадир Алексей Цуканов, собрал всех на главной улице и сказал: «Товарищи, началась война!» Молодежь это известие восприняла несерьезно, а вот женщины начали плакать, так как понимали, что отцов, мужей, сыновей заберут на фронт.

С этого дня и начались тяготы жизни в тылу. Трудились все на износ: днем и ночью растили хлеб, убирали, заготавливали семена, сеяли и снова убирали. Голодали, жили в холоде, но для фронта отправляли все, что могли. Понимали: главное – это Победа. И они ее дождались.

В 1945 году Марине исполнилось 20 лет. О том, что враг разбит, она узнала на пашне.

– Помню, один плачет, другой в ладоши хлопает, третий смеется. Вечером под гармошку пели, плясали. Все были так счастливы – не передать словами! – рассказывает Марина Степановна.

В 1948 году она вышла замуж. Вместе с супругом воспитала четверых детей. Чеботковы пытались устроить свою жизнь в Лениногорске, но вскоре вернулись в родную Бобровку. Марину Степановну приняли в совхоз дояркой, этой непростой работой она занималась 20 лет.

За многолетний добросовестный труд Марина Чеботкова награждена медалями

«Ветеран труда», «50 лет Победы в ВОВ», «1941–1945 жж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 60 жыл».

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район