Подарок школьникам

Строительство новой школы в селе Караул Абайского района планируют завершить в августе этого года.

В рамках празднования юбилея нашего великого земляка Абая Кунанбайулы запланирована масса разноплановых мероприятий. Одним из намеченных направлений является развитие и благоустройство родины поэта и просветителя. В связи с этим в Абайском районе подготовку к значимой дате начали еще в прошлом году. Среди масштабных проектов – строительство школы в Караульском сельском округе. Реализуется он при поддержке главы региона Даниала Ахметова. Новый храм знаний будет рассчитан на 300 мест.

– Строительные работы начали в ноябре 2019 года. Подрядная компания ТОО «Фирма Азия» привлекла к работе 15 единиц техники, трудятся здесь 65 человек, – отметил аким Абайского района Жаркынбек Байсабыров. – Стоимость договора – 1 111 422, 5 тысяч тенге. В прошлом году были освоены средства в размере 95 800,3 тысяч тенге. Согласно плану школа будет готова в августе.

Также работа ведется и по возведению музейного комплекса, посвященного жизни и деятельности Кунанбая Оскенбайулы в урочище Акшокы. Цель этого проекта заключается в раскрытии истинного образа Кунанбая в истории и обозначении его роль в становлении личности Абая. На данный момент проектно-сметная документация по строительству объекта проходит государственную экспертизу.

Ания Есмухамет

Абайский район