Подарок школе

Градообразующее предприятие Жарминского района подарило школьникам поселка Ауэзов новую музыкальную аппаратуру.

Бакырчикское горнодобывающее предприятие, входящее в состав компании «Полиметалл», в рамках меморандума ежегодно выделяет средства на развитие инфраструктуры поселков района, помогает организациям образования.

К примеру, в этом году горняки намерены реконструировать парк в поселке Ауэзов и построить там детскую площадку.

С радостью откликнулось руководство предприятия и на просьбу директора местной школы о приобретении музыкального оборудования. Аппаратуру купили и передали школьникам. Теперь в учреждении есть мощная двухполосная акустическая система, сабвуфер, усилитель, микшер, двухканальная вокальная радиосистема и микрофоны.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район

Фото иллюстрационное