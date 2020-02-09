Подарок для юбиляра

«Казцинк» поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, работавшего на Усть-Каменогорском металлургическом комплексе.

В компании принято заботиться о бывших сотрудниках, которые много лет трудились в подразделениях, а затем вышли на заслуженный отдых. Пожилым людям дарят подарки, приглашают на различные мероприятия, при необходимости оказывают помощь на лечение.

Особое внимание уделяют ветеранам Великой Отечественной войны: бывшие фронтовики всегда могут рассчитывать на поддержку, а в праздники – на самые теплые поздравления от «Казцинка».

К юбилею участника ВОВ Хайруллы Бахтыбаева на Усть-Каменогорском металлургическом комплексе начали готовиться еще в декабре прошлого года. Однозначно решили: подарок должен быть весьма солидным – шутка ли, ведь Хайрулла Бахтыбаев собирался отметить свой 95-й день рождения.

В январе поздравить ветерана с праздником пришли молодые сотрудники «Казцинка», директор свинцового завода Тимур Токжигитов и председатель профкома завода Токен Доскенов.

– Жизнь Хайруллы Бахтыбаева должна служить примером для каждого, – говорит Тимур Сейсенгазинович. – Он принимал участие в освобождении городов Украины, Австрии, Румынии и Венгрии, в мирное время стоял у истоков освоения свинцового производства в Усть-Каменогорске. Ордена, медали и звание Героя Социалистического Труда, которых удостоился Хайрулла-ата, несомненно, заслуживают уважения и восхищения.

Работники компании вручили ветерану в качестве подарка сертификат в магазин бытовой техники на значительную сумму, чтобы семья могла приобрести необходимые предметы в дом.

Хайрулла Бахтыбаев окружен постоянным вниманием двух сыновей и многочисленных внуков. Долгих лет жизни, наш ветеран!

Анна Иванова