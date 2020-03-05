Подарок для женской души

Грядет Международный женский день. Многие представители сильного пола не на шутку озадачены вопросом выбора подарка. Цветы, сладости, украшения, косметика – безусловно, первое, что приходит в голову. Для тех, кто решил в этом году выбрать что-то другое, предлагаем список оригинальных презентов по версии газеты «Рудный Алтай».

КАРТИНА МАСЛОМ И НЕ ТОЛЬКО

Одним из универсальных подарков, которому будут рады все, станет портрет. Почему это беспроигрышный вариант? Такой презент уникален. Несмотря на то, что объект для портрета может быть один, почерк у художников разный. А главное – каждой женщине приятно стать частью настоящего произведения искусства.

Кроме того, мастер карандаша и кисти сможет не только изобразить человека, но и добавить к его образу интересные детали, изменяя фон и одежду.

Запечатлеть неподдельные эмоции может и фотография. Фотоколлаж, собранный из ярких событий жизни человека, его желаний и целей, станет одним из лучших презентов. Он позволит не только сохранить в памяти приятные моменты, визуализировать мечту и планы на будущее, но и украсить дом.

Такой фотопортрет можно сделать самому или же обратиться к профессионалам. Как правило, стоимость услуги небольшая.

В ВАЗУ ИЛИ ХОЛОДИЛЬНИК?

Съедобный букет – отличная альтернатива привычной цветочной композиции. Яблоки, гранат, клубника, виноград, киви, огурцы, грибы, баклажаны, петрушка – в ход идет все. Еще один очевидный плюс – фрукты, овощи и ягоды не только вкусные, но и полезны для организма. Такой практичный букет отлично подойдет и маме, и сестре, также порадует жену или любимую девушку. Тем более, если они сторонницы незаурядных подарков.

Подкупает и то, что его можно сделать своими руками или же обратиться за помощью к специалисту. В первом случае вам понадобятся свежие продукты, специальные пищевые шпажки, на которые их нужно нанизать, и подарочная упаковка.

Популярность фруктовых и овощных «икебан» растет с каждым годом. Оказалось, что и некоторые невесты предпочитают их классическим букетам.

ЭКОРЕШЕНИЕ

Достойной заменой классическому букету цветов может стать и экокуб, с помощью которого каждый сможет вырастить собственный «зеленый оазис». Экокуб – это экологически чистый горшок, сделанный из натуральной древесины, также в придачу прилагаются семена и специальный питательный грунт. С помощью этого удивительного набора каждый почувствует себя настоящим садоводом. Растения подарят не только приятные эмоции от процесса выращивания, но и вкусные плоды, чистый воздух.

Экокуб – хороший подарок и для девочек. Ведь выращивание растений – это полезное и увлекательное занятие, способное воспитать в ребенке заботу о живом и чувство ответственности. К тому же зеленый уголок станет уместным дополнением к интерьеру дома или офиса.

ВСЁ ЕЩЁ ЛУЧШИЙ?

Книга – это лучший подарок? Да, на все времена! Несмотря на то, что количество людей, читающих литературу, становится все меньше, а заложников социальных сетей – больше.

В качестве подарка книга подойдет человеку любого возраста, профессии и с разными увлечениями. Преподнести её можно ко дню рождения, Новому году и, конечно же,

8 Марта. К счастью, книжный рынок предлагает такое разнообразие продукции, что выбрать подходящее издание не составит труда. Дополнительно можно подписать книгу, оставив на первой странице свои самые искренние пожелания.

БАНОЧКА СЧАСТЬЯ

Предлагаем сделать приятный подарок своими руками. Разве может быть что-то дороже теплых слов и добрых пожеланий. Именно этого ждут представительницы прекрасного пола, и не только на 8 Марта. Баночка с пожеланиями, написанными с душой и любовью, – то, что нужно. Этот неповторимый подарок, несомненно, осчастливит любую женщину, ведь человек, преподнесший его, вложил в этот сосуд частичку своей любви. Для создания такой милой вещицы понадобится лишь баночка или коробочка, листики бумаги, на которых нужно будет написать свои пожелания, и элементы декора в виде страз, бус, искусственных цветов. Также к мини-открыткам можно добавить конфеты.

НА КАПЛЯХ РОСЫ

Выбор подарка для творческого человека, а тем более милой дамы – дело непростое. Несомненно, ей понравятся вещи, способные раскрыть потенциал, еще ярче раскрасить будни. Именно таким оригинальным подарком послужат творческие блокноты. На страницах такого блокнота можно создавать настоящие произведения искусства, записывать свои мысли на каплях росы или лепестках роз, сохранять воспоминания, рисовать, креативить на все 100 процентов – никаких ограничений. Этот уникальный презент подойдет для художников, дизайнеров, архитекторов и представителей других творческих профессий.

ЗОЛОТАЯ РЫБКА

Хотите преподнести родному человеку запоминающийся подарок, исполнив роль золотой рыбки? Тогда эта идея для вас – вручите подарочный сертификат на исполнение желания. В этом случае можно не волноваться, понравится ли подаренная вещь или нет.

Стоит отметить, что и подарочные сертификаты, предоставляемые магазинами косметики и парфюмерии, студиями красоты, фитнес-центрами и SPA-салонами, пользуются большой популярностью накануне 8 Марта. Также востребованы сертификаты на мастер-классы по кулинарии, танцам, мыловарению. Кстати, многим будет интересно поучаствовать в фотосессии у профессионального фотографа.

Гульжан Естаева