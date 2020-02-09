Повышения не будет

В текущем году тарифы на коммунальные услуги для населения региона не повысятся.

В том, что все цены на услуги за электроэнергию, водоснабжение и канализацию останутся на уровне прошлого года, заверил руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ВКО Кайрат Уразбаев на брифинге, прошедшем с участием представителей субъектов естественных монополий области.

Он напомнил, что с 1 января 2019 года в рамках реализации задач, озвученных в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева, самостоятельно снизили тарифы по 80 услугам 46 субъектов естественных монополий, в том числе ТОО «Шыгысэнерготрейд». Экономический эффект для населения от снижения тарифов составил свыше 2,5 млрд тенге.

С января 2019 года в РК действует новый Закон «О естественных монополиях», а также вступили в силу новые правила формирования тарифов, утвержденные Министерством национальной экономики.

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