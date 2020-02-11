Повышения не будет

В текущем году тарифы на коммунальные услуги для населения региона не повысятся – они останутся на уровне прошлого года.

В том, что все расценки за электроэнергию, водоснабжение и канализацию останутся прежними, заверил руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ВКО Кайрат Уразбаев на брифинге, прошедшем с участием представителей субъектов естественных монополий области.

Он напомнил, что с 1 января 2019 года в рамках реализации задач, озвученных в Послании Главы государства Касым-Жомарта

Токаева, самостоятельно снизили тарифы по 80 услугам 46 субъектов естественных монополий, в том числе ТОО «Шыгысэнерготрейд». Экономический эффект для населения от снижения тарифов составил свыше 2,5 млрд тенге.

КУРС — НА ЭКОНОМИЮ

На 1 января 2020 года уровень тарифов для населения сохранили все ресурсоснабжающие компании. В «Өскемен водоканал» стоимость услуги водоснабжения составляет 66,46 тенге с НДС, водоотведения – 65,91 тенге с НДС за один кубометр. Плата с одного человека, при отсутствии индивидуального прибора учета воды, составляет 1 217,09 тенге в месяц. Тариф за водоснабжение «Семей водоканала» составил 47,63 тенге без учета НДС за кубометр, за водоотведение – 42,12 тенге. Среднеотпускной тариф для населения АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» в связи с началом четвертого года долгосрочного периода, который длится 5 лет, оставлен на прежнем уровне – 3018,12 тенге/Гкал.

Если с водо- и теплоснабжением все предельно понятно, то с тарифами на энергоснабжение разобраться обычному потребителю весьма непросто. В 2019 году с расценками на электроэнергию происходили интересные метаморфозы – тарифы то понижали, то снова повышали.

Как пояснила на брифинге представитель ТОО «Шыгыс-

энерготрейд» Ирина Глибина, с января 2018 года надзорным органом был установлен предельный уровень тарифов на электроснабжение ТОО «Шыгыс-

энерготрейд». Для населения тариф составлял 10,395 тенге/кВтч.

В рамках реализации задач, озвученных в Послании, в январе компания самостоятельно снизила тариф на услуги электроснабжения для населения до 9,719 тенге/кВт. Однако с 1 октября того же года ТОО «Шыгысэнерготрейд» вновь вернулось к прежним тарифам.

– Повышение тарифов было обосновано приказом Министерства энергетики РК. Поэтому действия электроснабжающей компании были абсолютно правомерны. В целом, все тарифы по коммунальным услугам в разрезе населения стабильны, предпосылок для их повышения нет, – заверил Кайрат Уразбаев.

К ОБЩЕМУ ЗНАМЕНАТЕЛЮ

Еще пять лет назад в Казахстане приняли новую политику предельных долгосрочных тарифов. Тогда же были утверждены предельные тарифы на 2015 – 2021 годы, где был заложен ежегодный плановый рост тарифов на регулируемые услуги коммунальных служб. Согласно этой политике, на 2020 год ожидалось плановое повышение тарифов на коммунальные услуги в среднем на 15,5 процента. Но этого не произошло по двум причинам – введение компенсирующего тарифа (понижающего) и оптимизация расходов коммунальных служб.

В прошлом году департаментом комитета по регулированию естественных монополий выявлены нарушения: поставщики ком-

услуг не исполнили статьи затрат утвержденной тарифной сметы, обнаружено нецелевое использование средств амортизационных отчислений и мероприятий. Таким коммунальным службам надзорный орган установил временный компенсирующий тариф.

– Департаментом проведен анализ исполнения тарифных смет за 2018 год, по результатам которого для 31 субъекта снижены тарифы на период с 1 августа 2019 года по 31 июля 2020 года и введены 48 временных компенсирующих тарифов на регулируемые услуги, – сообщил Кайрат Уразбаев.

В результате этого, снижение действующих тарифов составило от одного до 25 процентов. Теперь коммунальные службы должны вернуть потребителям необоснованно списанные с них более 255 млн тенге. Кроме того, по итогам отопительного периода 2018-2019 годов девять теплоснабжающих организаций возвратили населению 65,8 млн тенге.

К примеру, ГКП «Өскемен водоканал» снизило ежемесячную оплату за одного человека на 168,73 тенге. По словам финансового директора предприятия Индиры Нурсабитовой, сохранение тарифов произведено за счет фактической экономии затрат на электроэнергию и уменьшения инвестиционной программы на общую сумму 281 млн тенге. К слову, убытков предприятие насчитало в прошлом году 232 млн тенге.

ПРОБЛЕМЫ – В ВОЗМОЖНОСТИ

Несмотря на сложное финансовое положение, «Өскемен водоканал» за счет собственных средств выполнил работы по реконструкции и строительству сетей водоснабжения на сумму 768 миллионов тенге.

Согласно данным представителя предприятия, в селе Ново-Троицком введены в эксплуатацию 11 км сетей водоснабжения и водозаборные сооружения. Продолжается реконструкция водопровода в поселке Шмелев лог, на сегодня заменено 7 км труб. Построено 1,2 км сетей водоснабжения по улице Колхозной. Завершено благоустройство после строительства трубопровода в районе Аэропорта и КСМ. В 2020 году коммунальное предприятие планирует выполнить работы на объектах водоотведения и водоснабжения на общую сумму 1375 млн тенге.

Перспективы на год озвучил и представитель ГКП «Новая Согра» Асхат Козыбаев. По его словам, коммунальным предприятием запланировано завершение работ по автоматизации технологического процесса насосной станции водозабора в п. Солнечном, сумма затрат – порядка 3,7 млн тенге. Планируется завершить вынос аварийного участка канализационного коллектора ТМК, проходящего по территории дачного кооператива «Титан» (свыше 7,8 млн тенге). Также преду-

смотрен капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 315 погонных метров – на это заложено почти 3 млн тенге.

ТАРИФЫ ПО-НОВОМУ

Кайрат Уразбаев отметил, что с 1 января 2019 года действует новый Закон «О естественных монополиях», который значительно отличается от прежнего.

Также вступили в силу новые правила формирования тарифов, утвержденные Министерством национальной экономики. Согласно внесенным изменениям, при формировании тарифов могут применяться четыре метода регулирования.

Первый – затратный метод, который предусматривает утверждение тарифов на долгосрочный период – пять и более лет, путем определения экономически обоснованных затрат и прибыли. Учитывается обязательное наличие инвестиционной программы на период действия тарифов, то есть на пять и более лет.

Второй метод – стимулирующий, по которому тариф утверждается сроком на пять и более лет с учетом показателей качества и надежности регулируемых услуг и показателей эффективности деятельности субъектов. Обязательное наличие инвестпрограммы также предусмотрено.

Третий – метод индексации, применяемый в основном для субъектов малой мощности.

Ранее поставщики услуг вправе были самостоятельно изменять тарифы и тарифные сметы один раз в год на величину, не превышающую уровня индексации стоимости услуг по факту предшествующего года.

В новом Законе «О естественных монополиях» тариф с применением метода индексации устанавливается ежегодно субъектами малой мощности путем индексации утвержденного тарифа не выше уровня, определяемого уполномоченным органом. Уровень индексации тарифа определяется ежегодно не позднее, чем за два месяца до начала календарного года с учетом параметров социально-экономического развития РК.

И еще один новый метод регулирования – определение тарифа на основании заключенного договора государственно-частного партнерства, в том числе концессии (уступки государственной собственности частным лицам).

ВАШЕ ПРАВО

Что делать, если цифры в квитанциях, несмотря на все обещания, будут завышены? Ведь согласно статье 26 Закона «О естественных монополиях», коммунальные предприятия обязаны предоставлять регулируемые услуги по тарифу, утвержденному в соответствии с законом.

Антимонопольщики поясняют, что если в квитанциях появятся неправомерные начисления, то потребители услуг вправе обратиться сначала к поставщикам в расчетные центры, а потом с заявлениями в уполномоченный орган, то есть в департамент комитета по регулированию естественных монополий. Ведомство может провести проверку и выяснить правомерность начислений.

Кстати, рассчитывая оплату по квитанции самостоятельно, необходимо помнить, что стоимость тепловой энергии за январь в февральских квитанциях выйдет выше, нежели в другие месяцы, ведь температура в январе обычно ниже, а расход тепла больше. Кроме того, по приборам учета тепла оплата будет меньше, чем по квадратным метрам квартиры.

Бахыт Сарсембаева

Бакытгуль Бельбаева