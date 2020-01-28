Поводов для паники нет

Медико-санитарные службы РК принимают все необходимые меры, чтобы не допустить завоза в страну из Китая коронавируса неизвестного происхождения.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения РК, на сегодняшний день случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди жителей Казахстана не зарегистрировано.

– В целях предупреждения завоза и распространения заболевания в Казахстане проводятся тренировочные учения на случай выявления инфицированного новой коронавирусной инфекцией, – пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. – В частности, с работниками аэропортов, пограничной и таможенной служб, с бортпроводниками, летным составом, проводниками пассажирских поездов проводится работа по обеспечению взаимодействия, выявлению больных с подозрением на заболевания новой коронавирусной и другими инфекциями в полете и пути следования поездов, а также по транспортировке предположительно больного в инфекционный стационар.

Решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана поручил принять Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание и озвучил комплекс преду-

предительных мер. Среди них –

усиление санитарно-эпидемиологического и миграционного контроля, установление медицинского наблюдения за лицами, прибывающими из КНР, обеспечение готовности медучреждений к оказанию необходимой помощи населению в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Также Премьер-Министр поручил ограничить выезд в Китай в служебные командировки, рекомендовал воздержаться от поездок по частным делам и в туристических целях. Для транзитных пассажиров из КНР приостановлено действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории Казахстана.

Что касается эвакуации казахстанцев из города Ухань, откуда началось распространение коронавируса, то пока это невозможно. Решением китайских властей город закрыт. Об этом сообщил на своей странице в Facebook официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

– Наши дипломаты в КНР, как и посольства других стран, также начали прорабатывать пути эвакуации казахстанцев. Причём в первые же дни объявления карантина были направлены соответствующие письма-запросы китайской стороне о такой возможности. Китайская сторона ещё ни одной стране такого разрешения не давала, города закрыты на карантин, – говорится в сообщении.

При Министерстве здравоохранения РК создан круглосуточный cаll-центр, куда можно позвонить и узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания. Телефоны: 1406, +7 717 2 76 80 43.

Добавим, что авиакомпании Казахстана отменяют туристические рейсы в Китай. Пассажиры смогут вернуть деньги за билеты без штрафов и удержаний.

По состоянию на утро 27 января число заразившихся неизвестным коронавирусом достигло 2744 человек, большинство из них – в Китае. Информационные агентства сообщают о 80 погибших. Помимо КНР случаи инфицирования зафиксированы в Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.