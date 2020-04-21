Повелители заварного крема

Молодых кондитеров Сергея и Дарью Елагиных не удручают никакие временные ограничения. Сладости, которые они готовят, помогают одолеть тоску, хандру и не дают семейной паре скучать без дела. Как утверждает Сергей: «Вкусный эклер и чашечка чая – лучшая пара при самоизоляции».

Сергей и Дарья живут в Усть-Каменогорске, оба имеют высшее педагогическое образование, но свою жизнь связали совсем с другой деятельностью. Сергей уже шесть лет занимается социологическими исследованиями. Дарья после окончания вуза стала домохозяйкой. Заинтересовавшись кулинарией и приготовив свой первый вкусный торт, решила развиваться в этом направлении, окончила курсы кондитера-пекаря.

– Я тоже ещё со школы полюбил готовить, сначала – блюда к ужину и несложные десерты. Со временем освоил все тонкости выпечки тортов, – рассказал Сергей Елагин.

Хобби переросло в более серьезное занятие. В прошлом году через социальные сети кондитеры решили рассказать о своих успехах широкой аудитории. Дарья и Сергей предложили сладкоежкам целый ассортимент домашних десертов, которые не встретишь в магазинах и кафе.

Эклеры, тарты и тарталетки с необыкновенными начинками из заварного крема «Патисьер» и орехового пралине, заварные кольца «Париж-Брест», истоки рецепта которых уходят еще в XIX век, и пирожные «Шу» – с коротким названием, но необычайно широкой вкусовой палитрой. На все эти изделия любопытно даже просто взглянуть, не говоря уже о том, чтобы попробовать.

Так семейная пара заняла определенную нишу в местном кондитерском сообществе, обладая собственной изюминкой на фоне других домашних кулинаров.

Все рецепты были отработаны заранее. Времени на это ушло немало. Ведь, как и в любом начинании, был необходим опыт. Набивали руку, смирившись со сладкими «жертвами». Ведь идеальные корочки и цельные начинки получались не сразу. Порой выпечка выходила вовсе не такой, как хотелось бы, а иногда единственное, что оставалось – отправить «нечто» в мусорное ведро.

– Я ответственная за основу, то есть за выпечку эклеров, замес теста, поэтому пришлось довольно долго отрабатывать рецепты, подстраиваться под свою бытовую технику, – отметила Дарья Елагина. – Совершенству нет предела, так что и сейчас продолжаю тренироваться. Опыт в этом деле лучший помощник. А еще – точность. Без весов и прочих мерных приспособлений никуда.

Сергей подтвердил, что точность – не только вежливость королей, но и необходимость в кондитерском деле. Поэтому «на глаз» не получится. С этим у них строго.

– Экспериментировать лучше не с тестом, а с начинкой. Так и открываются новые сочетания вкусов, – добавил Сергей Елагин.

Немало сложностей кондитерам доставляет поиск ингредиентов. В Усть-Каменогорске сложно отыскать некоторые экзотические фрукты. Специализированные кондитерские магазины помогают, но все же ассортимент не дотягивает до желаемого уровня. Климат тоже сказывается. Зимой не найти свежих ягод. От этого десерты, а точнее начинки, у молодых людей сезонные. Тем не менее им удается компенсировать это оформлением своей выпечки.

– Внешний вид продумывается заранее, а к праздникам всегда готовим особенный декор, – подчеркнула Дарья Елагина. – В дизайне все-таки больше свободы, каждый раз можно добавить новую фишку.

В кондитерском мире есть «король эклеров» Саба Джанджгава, за деятельностью которого ребята с интересом следят и вдохновляются его работами. Десерты кондитера с мировым именем пробуют в разных уголках планеты. Саба Джанджгава написал книгу «Король эклеров», в которой поделился не только разнообразными рецептами, но и некоторыми советами по приготовлению идеальных пирожных. Его десерты занимают особое место как в сердцах, так и желудках сладкоежек всех стран мира.

Эклеры и шоколадные десерты – тоже любимое лакомство Сергея.

– Меру знать, конечно, нужно, но удержаться бывает так трудно. Ну как не попробовать остатки крема? – признался Сергей Елагин.

В отличие от мужа Дарья не налегает на сладкое. Она предпочитает не приторно сладкие десерты – чизкейк «Нью-Йорк» и пироги из слоеного теста с яблоками.

По словам кондитеров, свою выпечку они любят больше всего, а магазинная – тем более эклеры и торты – давно осталась в прошлом. Единственное, перед чем семейная пара пока не может устоять, – это сладости в кофейнях. Уровень и рецептура изделий в них заметно отличается от домашних.

Некоторые кондитеры устраивают на дому индивидуальные или групповые мастер-классы. Сергей и Дарья отметили, что таких планов у них пока нет.

– Для этого нужно обладать большим опытом, иметь несколько сертификатов от признанных мастеров, – считает Дарья. – Но часто люди освоят рецепты двух-трех тортов и тут же начинают обучать других.

Для кондитеров их домашняя кухня – уже не просто хобби, а способ пусть и пока небольшого, но заработка. Семейная пара в будущем мечтает открыть небольшую кондитерскую лавку или кофейню. Сергей и Дарья понимают, что сделать это будет не просто. Поэтому, хоть и небольшими шагами, все же идут к своей цели.

Кристина Кирдяпкина