Поборы недопустимы

Полностью исключить возможность поборов в учреждениях образования намерены в регионе.

Такое решение принято в ходе рабочего совещания по вопросам противодействия коррупции в сфере образования области. Его провели представители Антикоррупционной службы ВКО, областного Управления образования и проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы».

На встрече обсудили проблемные вопросы по противодействию коррупции в сферы образования. В частности, поборы в учреждениях образования, конфликт интересов при назначении кадров, деятельность действующих школ добропорядочности.

Как одну из эффективных мер руководитель Управления превенции и добропорядочности Антикоррупционной службы ВКО Ренат Набиев порекомендовал мониторинг кадрового состава руководителей учреждений образования. А именно проанализировать родственные связи директоров и их подчиненных. При этом обратить внимание на срок их службы в своей должности. В дополнение разработать мобильное приложение «Адал білім» для проведения онлайн-опросов среди родителей школьников и приема предложений и жалоб.

По итогам совещания принято решение о подписании совместного меморандума и разработке плана мероприятий.

Ренат Набиев отметил, что Главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции». Согласно этому закону, руководители государственных органов, организаций, субъектов квазигосударственного сектора несут дисциплинарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными сотрудниками.

– Поэтому призываем всех руководителей проводить работы по профилактике коррупционных проявлений на должном уровне и не допускать сбора денег в государственных образовательных учреждениях, – резюмировал представитель областного антикоррупционного ведомства.

Ерик Абитов