Победит сильнейший

В Семее стартовал республиканский турнир по греко-римской борьбе.

В многопрофильном культурно-спортивном комплексе, расположенном в микрорайоне Карагайлы, проходит республиканский турнир среди молодежи по греко-римской борьбе на призы олимпийского чемпиона и чемпиона мира, Героя труда Казахстана Жаксылыка Ушкемпирова.

В турнире принимают участие команды из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангыстауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей. Более двухсот спорт-

сменов сразятся в 10 весовых категориях.

В торжественной церемонии открытия соревнований принял участие аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

– Мне очень приятно сегодня быть на этом замечательном турнире, – отметил глава региона. – Мы связываем его с именем олимпийского чемпиона, человека, который является легендой и нашим национальным достоянием – Жаксылыком Ушкемпировым. Я глубоко убежден, что завтра десятки тысяч молодых казахстанцев, воодушевившись его примером, пойдут по замечательному спортивному пути и поднимут наш флаг на чемпионатах Азии, мира и Олимпийских играх. Желаю вам успехов!

Напомним, ранее в Восточном Казахстане для сохранения стабильной эпидемиологической ситуации учреждениям региона было рекомендовано отказаться от проведения массовых мероприятий, потому церемония прошла в «закрытом» формате.

По этому поводу Даниал Ахметов добавил, что следующий турнир будет проходить в иной обстановке, когда будут сняты все ограничения, связанные с карантинными мероприятиями. Он выразил уверенность в том, что турнир станет одним из выдающихся ежегодных спортивных событий.

Мария Щетинина

Семей