Планшет вместо доски и мела

Меньше чем через месяц завершится непростой для многих учебный год. Как прошел переход на новый формат обучения для детей, учителей и родителей, что ждёт в ближайшее будущее выпускников?

Напомним, 648 школ Восточно-Казахстанской области, включая малокомплектные школы в отдаленных населенных пунктах, перешли на дистанционное обучение

6 апреля. Сейчас учащиеся занимаются с помощью единой информационной системы kundelik.kz, цифровых образовательных ресурсов bilimland.kz и daryn.online, а также республиканских телеканалов «Ел Арна», «Балапан» и Qazaqstan.

Более 10 тысяч учащихся, имеющих возможность подключения к Интернету, но не имеющих электронные устройства, стопроцентно обеспечены школьными компьютерами путем передачи во временное пользование. Также школьникам, которые не могли подключиться к Интернету, предоставили роутеры с SIM-картами, их подключили к тарифам сотовых провайдеров с высокой скоростью связи.

Стоит отметить, в первое время проблемы возникали с системой «Күнделік». Об этом сообщал и министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. Однако усилиями IT-специалистов вопрос был отрегулирован в кратчайшие сроки.

Учитель математики и робототехники областной специализированной IT-школы-лицея для одаренных детей Ержан Ауезов также отмечает, что поначалу kundelik.kz работал не так, как надо, позже все нормализовалось.

– Работа изменилась довольно сильно, так как теперь я взаимодействую со своими учениками только онлайн. Достоинство у дистанционного обучения определенно есть – это дисциплина учащихся. Есть возможность выработать самостоятельность у детей, так как они должны выполнить большой объем работы без помощи класса и постоянного присмотра учителя, – считает Ержан Ауезов. – Однако, сидя дома, ребенку сложно заставить себя сделать что-то, приходится с этим бороться, тренировать силу воли.

Своим взглядом на новый формат обучения поделилась мама ученицы 3-го класса Арайлым Дайрбаева. По мнению родительницы, учителя стараются и дети стремятся не отставать от учебной программы, получать хорошие оценки.

– Всё необходимое для обучения у нас есть. Учителя отправляют нам материалы для изучения, проверяют выполненные задания. Однажды у дочки появились сложности с английским языком, педагог по телефону объяснила ей тему в индивидуальном порядке. У нас даже физкультура теперь проходит в онлайн-формате, детям высылают видео упражнений, – говорит Арайлым Дайрбаева.

Напомним, для того чтобы снизить нагрузку на школьников, министр образования и науки РК рекомендовал учителям ограничить объем домашних заданий. Также МОН РК сообщает, что в четвертой четверти СОР и СОЧ школьники будут сдавать по одному разу: СОР – с 4 по 8 мая, СОЧ – с 18 по 22 мая. Учебный год для учащихся завершится 25 мая.

Как отметила руководитель Управления образования ВКО Сайрангуль Жумадилова в ходе онлайн-пресс-конференции, в мае во всех классах СОРы и СОЧи проведут дистанционно.

– Задания составляются учителями самостоятельно. В один день не должно быть СОРа и СОЧа по одному предмету, и учителя не должны допускать больше трёх суммативных оцениваний в день. Учащиеся 9, 11-х классов выпускные экзамены не сдают. Итоговая оценка выставляется по результатам годовой оценки, – сказала Сайрангуль Жумадилова.

По ее словам, знак «Алтын белгі» также будет присуждаться на основании итоговых годовых оценок. В этом году претендентами на знак «Алтын белгі» стали 746 выпускников.

В едином национальном тестировании в июне примут участие 6473 учащихся.

– Ориентировочные сроки проведения ЕНТ – с 20 июня по 5 июля. Национальным центром тестирования для учеников 11-х классов подготовлены онлайн-тесты по каждому предмету. Они размещены на сайте центра тестирования. Темы последней четверти 11-го класса не будут включены в вопросы ЕНТ, – заключила Сайрангуль Жумадилова.

Сокращение объемов домашнего задания и отмена экзаменов, безусловно, порадовали выпускников.

– С учетом этих нововведений учиться нам стало легче. Однако есть сложности в освоении алгебры, геометрии и химии. Это те предметы, на которых нужно внимательно слушать и понимать учителя. Сейчас мы активно готовимся к ЕНТ, – поделилась ученица 11-го класса Салия Мухтарова. – Последние школьные месяцы нам приходится проводить дома, но мы понимаем, что это единственно верное решение.

Так или иначе, дистанционное образование стало новым опытом как для школьников и родителей, так и для учителей, а взаимоотношения этих трех сторон вышли на качественно новый уровень. Как ни странно, «удалёнка» оказалась объединяющим фактором.

Гульжан Естаева