Планировка в масштабе города

Усть-Каменогорск с каждым днем преображается – не только зеленеет и расцветает, но и благоустраивается.

Проводимые в нем ремонтно-строительные работы, прежде всего, направлены на создание комфортной городской среды.

Для реализации инфраструктурных проектов активно используются возможности, предоставляемые государственными программами. Масштабные проекты по ремонту, строительству и благоустройству города реализуются

в рамках «Дорожной карты занятости – 2020».

В списке приоритетных направлений, по данным акимата города, – ремонт 53 объектов социальной сферы, ЖКХ и инженерно-транспортной инфраструктуры, 19 проектов по благоустройству областного центра. В период их реализации рабочими местами обеспечат свыше 5,5 тысячи человек с ежемесячной оплатой труда не менее 85 тысяч тенге.

ПО ПРЯМОЙ

В период действия режима карантина в областном центре существенно снизился поток движения автотранспорта, что позволило реализовать ряд проектов по ремонту дорог.

По мнению руководства города, масштабное дорожное строительство должно послужить мощным толчком для дальнейшего инфраструктурного развития Усть-Каменогорска. Задел для этого уже создан: на реконструкцию местных дорог только в текущем году из республиканского бюджета направлена значительная часть средств – 2,8 млрд тенге. Согласно комплексному плану ремонту подвергнутся городские дороги, внутриквартальные проезды и дворовые территории.

Общая протяженность обновленных дорог составит около 11 километров, площадь покрытия – около 100 кв. км.

В частности, по информации отдела ЖКХ, ведется капитальная реконструкция улицы Ворошилова – ее протяженность составляет свыше 1,3 км, ширина увеличена до семи метров. На сегодня подготовлены основания под строительство новых полос. Полной реконструкции также подвергнутся улицы Рабочая и Промышленная.

Средний ремонт дорог ведется по проспекту Шакарима (от ул. Белинского до ул. Добролюбова), по улице Виноградова (от проспекта Назарбаева до ул. Амурской и ул. Грузинской), по улице Утепова. На подготовительной стадии находится ремонт дорожного полотна по улицам Чехова, Мызы (от ул. Казахстан до ул. Бурова), проезд по проспекту Нурсултана Назарбаева. Повезло и жителям улицы Шоссейной в селе Меновное – здесь отремонтируют полкилометра дорожного полотна.

Наиболее протяженный ремонт дорог предусмотрен в 23 жилом микрорайоне – более 3,2 км. В настоящее время ведутся земляные работы и подготовка основания.

Кроме того, в текущем году руководство города обещает активизировать работу по реконструкции трамвайных путей. Будут отремонтированы кольцевые в районе Усть-Каменогорского вокзала и Защиты, участок от улиц Неф-тяной до Пограничной, по улице Казахстан – от Кабанбай батыра до Нурмагамбетова. На перекрестке Шакарима – Абая запланирован ремонт двух стрелочных переводов.

МИЛЛИАРД – НА МИКРОРАЙОН

В этом году жители 19 жилого микрорайона, расположенного в левобережной части Усть-Каменогорска, станут свидетелями беспрецедентных мер по благоустройству. Застройка этого микрорайона начата в 2008 году. За 12 лет построено 63 многоэтажных жилых дома общей площадью 425,4 тыс. кв. метров (5581 квартира), где проживают более 20 тысяч человек. В настоящее время строятся еще 26 домов на 240 тыс. кв. метров (3007 квартир).

Здесь возведены государственные учреждения, объекты здравоохранения, детский сад, школы. Одним словом, новый микрорайон стал очень перспективным и динамично развивающимся. Однако для комфортного проживания людей не хватало дорог, освещения, уюта. В связи с этим, специально для 19-го микрорайона по поручению акима ВКО Даниала Ахметова был разработан комплексный план благоустройства.

Как заверили в городском акимате, уже к ноябрю 2020 года жилой массив кардинально поменяет свой облик. На его благоустройство направят из местного бюджета свыше миллиарда тенге. Договор на выполнение работ заключен с подрядной организацией ТОО «Абадан-Құрылыс».

По проекту планируется расширить и осветить проезды, оборудовать тротуары, установить детские и спортивные площадки, построить футбольное поле и зоны отдыха. В рамках благоустройства в 19-м микрорайоне появятся 12 детских и столько же спортивных площадок, семь зон отдыха, три футбольных поля, 595 фонарей, 100 комплектов скамеек и урн, 255 квадратных метров цветников, 8,5 км проездов и тротуаров, каналы, дренажные сети и ливневая канализация для отвода грунтовых вод от домов. В частности, такие сети появятся на проспектах Есенберлина и Аль-Фараби, на улицах Увалиева и Кокжал Барака.

Зоны отдыха предусмотрены на территории пешеходного бульвара по улице Кокжал Барака, еще две – на проспекте Казыбек Би. Также во дворах домов по проспекту Есенберлина и по улице Кокжал Барака строятся футбольные поля.

Сейчас в этом микрорайоне возводят еще 26 домов на три тысячи квартир. В ближайшее время введут в эксплуатацию детский сад на 250 мест, построенный в рамках государственно-частного партнерства.

Комплексный план также предусматривает строительство магистральной дороги общей протяженностью пять км от проспекта Есенберлина с выходом на Алматинскую трассу и перекресток проспектов Сатпаева и Жибек Жолы.

Помимо этого здесь высадят свыше 10 тысяч саженцев, в ближайшей перспективе – построят парк отдыха. В 2021 году на проспекте Есенберлина откроется физико-математическая школа на 700 мест. Реализация всех этих проектов позволит решить многие проблемы жителей микрорайона.

– Раньше во дворе нашим детям негде было играть, – говорят жители домов по улице Есенберлина. – Очень рады, что теперь рядом появится новая детская площадка. Дети смогут и футбол поиграть, и на тренажерах позаниматься.

Добавим, что на благоустройство 35 дворов 19-го микрорайона выделено 700 млн тенге.

БУДУТ СРЕДСТВА – БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ

Особое внимание руководства города сосредоточено на социально значимых объектах, особенно сферы образования. Финансовое обеспечение в рамках госпрограммы «Дорожная карта занятости – 2020» позволило учреждениям войти в летний период, развернув работы на всех фронтах.

Не секрет, что большинство школ в городе были построены в 80-х, а то и в 60-х годах прошлого столетия, и за все это время значительных ремонтных работ в них не проводилось. Благодаря программе «ДКЗ» появилась прекрасная возможность обновить не только фасады школ, но и создать для учеников и педагогов комфортную среду внутри зданий.

По данным акимата города, в текущем году ремонтные работы проведут в 25 объектах образования. Это 17 школ, в том числе основная средняя школа-интернат, 7 детских садов, а также Станция юных техников. Капитальный ремонт с заменой кровли запланирован в детском саду № 62 для детей с нарушениями речи.

Текущие ремонтные работы предполагают в основном обновление фасадов и отмостков зданий, вентиляционных шахт, прилегающих дворовых территорий в общеобразовательных школах и детсадах. Кроме этого, будут установлены новые окна и двери из современных материалов, обновлены санузлы.

Немалых вложений требует реконструкция стадиона «Алтай» и физкультурно-оздоровительного комплекса, ремонт социального центра «Ульба», центра для лиц без определенного места жительства в Белоусовке (он находится на балансе городского отдела занятости и соцпрограмм), трех библиотек, детских и спортивных площадок, а также проведение освещения и дорожных ремонтов.

Для работы на социально значимых объектах создано 605 рабочих мест, на часть из которых были трудоустроены безработные, состоящие на учете в центре занятости населения, – 316 человек.

ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Системы освещения улиц – неотъемлемая часть инфраструктуры любого современного города. В этом году Усть-Каменогорск будут освещать около тысячи новых энергоэффективных светоточек. Продолжаются работы по установке и замене уличного освещения. На обновление сетей освещения в рамках программы «ДКЗ» направлено 215 млн тенге.

В этом году акцент сделан на территориях с жилой застройкой, но без внимания не останутся и удаленные районы города.

– Предварительно, новые светоточки будут установлены на шести участках Усть-Каменогорска, – пояснили в городском отделе ЖКХ. – По путепроводу Самарского шоссе – 170 светоточек, в поселке Ульбинский – 260, в 23 микрорайоне – 104, в поселке Старая Согра – 174, на улицах вдоль Алматинской трассы – 125, в поселке Аблакетка – 95. В настоящее время подрядчики ведут подготовительные работы.

Бахыт Сарсембаева

По заказу ОВП

Усть-Каменогорска