Пиши грамотно

Интерактивный диктант, посвященный юбилею великого просветителя Абая Кунанбайулы, написали школьники Восточного Казахстана.

Учащиеся региона доказывают, ограничительные меры – не помеха учебе и развитию. Школьники не только успешно осваивают обязательную учебную программу, но и активно участвуют в различных конкурсах и даже пишут тотальные диктанты.

В рамках празднования знаменательной даты областным Управлением образования, ВК региональным научно-методическим центром развития одаренности и дополнительного образования «Дарын» и ВК региональным центром новых технологий в образовании проведен диктант среди учащихся 7–10 классов школ области.

В онлайн-мероприятии приняли участие около 3000 детей, ведомых идеей углубить свои знания о творчестве и жизни Абая Кунанбайулы, а также улучшить навыки грамотного письма. Ребята подошли к процессу ответственно, многим необычный формат диктанта пришелся по вкусу.

В течение 40 минут на образовательном портале Управления образования ВКО участники писали тексты под диктовку и выполняли тестовые задания.

– Абай Кунанбайулы – великий поэт, открывший новые пути развития отечественной литературы. Его творчество явилось воплощением духовных и творческих сил казахского народа, его мудрости, свободолюбия и патриотизма, – подчеркивают организаторы.

Стоит отметить, участие в подобных мероприятиях не только повышает интерес молодых людей к изучению классической казахской литературы, но и развивает их эстетический вкус.

Ания Есмухамет