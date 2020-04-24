Письма в прошлое

Республиканскую акцию «Письмо в прошлое», запущенную по инициативе детско-юношеской организации «Жас ұлан», поддержали учащиеся Белоусовской сш № 1.

Ещё в феврале на странице школы в социальных сетях появились образцы лучших сочинений, посвящённых подвигам солдат Великой Отечественной войны. Написанные от первого лица сочинения стали своеобразными «письмами из будущего». В них ребята обращались к своим прадедам, воевавшим и победившим в той далёкой войне.

«Здравствуй, дедушка Амантай! – пишет семиклассница Аяулым Токсеитова. – Уже давно отгремели страшные бои, отсвистели пули. Но мы всегда будем помнить имя каждого солдата, воевавшего за мир на Земле. Память о них будет жить в наших сердцах вечно… Большое спасибо, что отстояли наше светлое будущее! Мы никогда вас не забудем, дедушка».

«Дорогой дедушка, Василий Васильевич! Война – это самое страшное событие, о котором люди не смогут забыть. Я часто разглядываю твои награды – «За отвагу», «За мужество», «За боевые заслуги». Знаю, они даются не просто так…. Жизнь без войны прекрасна, нет страха и тревоги за родных…» – это строки из сочинения Марии Свиридовой, ученицы 6 класса.

К дедушке Кыдырхану обращается Молдир Кирикбаева: «Прошло уже 75 лет со Дня Победы, но мы не забываем подвиги, которые вы совершали ради нас ценой своей жизни».

И другие юные авторы – Лаура Вагнер, Влада Понеделко, Валерия Демидова, Анастасия Борщева, Александра Тимченко – написали проникновенные слова, в которых отдают дань памяти родным людям, не вернувшимся с ратных полей войны. Ребята, участвовавшие в этой акции, получили именные сертификаты.

Также региональным центром «Рухани жаңғыру» с 1 апреля по 5 мая объявлен интернет-челлендж «Я – потомок героя!». Юные белоусовцы решили присоединиться и к этому виртуальному мероприятию. Здесь надо рассказать о членах своей семьи, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Вот первый пост семнадцатилетней Александры Солдатовой, которая пишет о своей прабабушке: «Екатерина Матвеевна Рогова родилась 1 января 1923 года в селе Подсосенки Коверенского района Рязанской области. Окончила 6 классов местной школы. В апреле 1942 году добровольно ушла на фронт. После краткосрочных курсов её направили в 50-й зенитно-артиллерийский полк, в котором она воевала с января 1943 года до Победы. Ей пришлось испытать многое: отражение налётов вражеской авиации, артобстрелы и бомбёжку. Ей даже довелось стрелять прямой наводкой по вражеским танкам. Моя бабушка – настоящий герой…»

Челлендж «Я – потомок героя!» набирает обороты – его участников становится с каждым днем всё больше. Творческие работы школьников – выражение вечной благодарности потомков людям старшего поколения, испытавшим все тяготы войны и победившим в ней.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район