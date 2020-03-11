Песня на французском

На одном из форумов, посвященных 175-летию Абая, курчумцы услышали песню поэта «Көзімнің қарасы» («Ты – зрачок глаз моих») на французском языке.

Выучить слова песни на одном из самых красивых языков мира и исполнить ее смогли учителя Курчумской гимназии № 3. Как выяснилось, французский в стенах гимназии звучит уже первый год. Дело в том, что здесь работает детский кружок любителей языка Дюмы и Мопассана. Занимаются в нем порядка 30 гимназистов. Ведет кружок преподаватель Гульнур Нургалиева.

– Вторым языком, который я изучала в ВКГУ, является французский, – рассказал она.– Знание языков обогащает человека, открывает перед ним новые горизонты, поэтому решили открыть кружок французского. В настоящее время в нем занимаются ученики 5, 7,10 и 11 классов.

По словам учителя, непосредственно идея номера на французском принадлежит директору гимназии Гульнар Шакеровой. Она и предложила ее группе молодых преподавателей, которые нашли в интернете французскую версию песни «Көзімнің қарасы» и подготовили ее. Осваивать вокальную часть номера помогал учитель музыки Мухаметнур Сыдыков. В группу вокалисток вошли: Салтанат Касымханова, Зауре Алтаева, Аимгуль Кумалкан, Нургуль Смагулова, Акерке Нурсеитова, Акмарал Кизатова – Шабанова, Арайлым Токпаева, Гульнур Нургалиева.

Как известно, в одном из самых известных назиданий своему народу Абай призывает, наряду с почитанием родного, изучать другие языки мира. В Курчумской гимназии это становится реальностью. Музыкальный номер на французском – еще один знак уважения к личности поэта и просветителя Степи.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район