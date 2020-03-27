Песни Победы

Педагоги из Урджарского района поддержали челлендж, посвященный 75-летию Великой Победы.

Напомним, челлендж в честь юбилея Победы над фашистской Германией впервые был запущен в Павлодаре. Предполагалось, что его участники исполнят военные и патриотические песни в разных уголках региона, после чего опубликуют видео в социальных сетях под хэштегом #Jenis75Победа.

Коллектив Урджарского колледжа в селе Таскескен решил принять в нем участие. Педагоги исполнили две известные песни – «День Победы» и «Священная война», сняли это на видео и выложили в Сеть.

– Мы в неоплатном долгу перед каждым человеком, совершившим самоотверженный подвиг и приблизившим День Великой Победы. Таким образом хотим почтить память воинов, павших в сражениях, – отметили участники челленджа.

Продолжить эстафету они предлагают руководителям других образовательных учреждений области.

Баян Аскар

Урджарский район