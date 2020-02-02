Перспективные проекты

На газификацию сел Зайсанского района выделят 50 миллионов тенге.

Руководство Зайсанского района отчиталось перед населением по итогам работы 2019 года. Отчетная встреча прошла с участием акима ВКО Даниала Ахметова.

По информации акима Зайсанского района Серика Актанова, экономические показатели отчетного периода значительно выше, чем в 2018 году.

Как сообщил глава района, по итогам прошлого года сохранилась динамика роста социально-экономического развития. Объем произведенной продукции и оказанных услуг составил 65 млрд 260 млн тенге. Это на

7 процентов больше, чем в 2018 году. Общий объем инвестиций в экономику района – 8 млрд 673 млн тенге.

Основной отраслью экономики района остается сельское хозяйство. В прошлом году произведено продукции на 25 млрд 408 млн тенге, с ростом на 12,3 процента.

По словам Серика Актанова, в районе большое внимание уделяется социально опекаемым слоям населения.

Так, в 2019 году выделено 658 млн тенге на выплату адресной социальной помощи 1173 семьям, в том числе 427 многодетным семьям. В среднем каждой из них выплачено по 560 тыс. 600 тенге.

– По поручению акима области 11 многодетных семей, проживающих в сельских населенных округах района, обеспечены жильем, приобретенным на средства благотворительного фонда «Парыз», – проинформировал Серик Актанов. – В текущем году будет сдан в эксплуатацию 30-квартирный жилой дом по ул. Бокажанова в

Зайсане. 27 квартир в нём получат многодетные семьи.

Глава региона отметил, что

Зайсанский район и дальше будет развиваться в рамках программы развития приграничных районов. Он также сообщил, что в связи с обращением жителей на дальнейшую газификацию сел района в текущем году будет выделено 50 миллионов тенге. В частности, для Шиликты, Тасбастау, Жалши и ряда других сел.

– Средства на развитие Зайсанского района будут выделяться сколько потребуется, – сказал Даниал Ахметов. – Вместе с тем нужно, чтобы представители общественности района совместно с местными акиматами вели постоянный мониторинг, как они расходуются и как ведутся работы. Это необходимо для того, чтобы не было некачественного строительства, ремонта и других работ, на которые направляются бюджетные деньги.

Жители Зайсана озвучили ряд проблем, в основном они касались получения льготных кредитов на ведение сельского хозяйства, социального обеспечения, ремонта дорог, благоустройства населенных пунктов. Аким ВКО дал поручение взять во внимание все обращения и решить эти вопросы в ближайшее время. В завершение мероприятия для тех, кто не успел высказаться, глава региона провел прием по личным вопросам.

В рамках рабочего визита аким ВКО Даниал Ахметов ознакомился с итогом работ по ремонту и реконструкции начальной школы на 100 мест в районном центре. ТОО «Казахстанстройинвест» работы завершило в срок, объект готов к эксплуатации. На реализацию проекта и оснащение из областного бюджета было выделено свыше 33 миллионов тенге.

По информации руководителя отдела внутренней политики Зайсанского района Зумрад Дуйсенбаевой, школа ранее действовала как средняя. Затем в городе построили новую большую, учащиеся этой школы перешли туда. Здание было закрыто и так простояло более пяти лет. Теперь в связи с увеличением количества учащихся принято решение по ее восстановлению. Руководство района обратилось к акиму области с просьбой рассмотреть вопрос о выделении средств. Просьба была удовлетворена.

По словам Зумрад Дуйсенбаевой, микрорайон Саур, где расположена школа, начал разрастаться. В связи с этим родители сами обратились с просьбой открыть эту школу. осталось завезти мебель, и буквально в феврале она откроется.

Глава региона полностью осмотрел объект, оценил результаты выполненных работ.

– Школы, особенно в селах, должны соответствовать всем требованиям, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Качество образования – это один из главных приоритетов страны.

Ерик Абитов

Тлеубек Шаяхмет

Зайсанский район