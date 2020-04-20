В период ЧП пособия по инвалидности будут получать по ранее установленной группе.

Министерством труда и социальной защиты населения РК автоматически продлен срок инвалидности всем гражданам, у которых дата переосвидетельствования наступила после 15 февраля 2020 года, на период действия режима чрезвычайного положения.

При этом выплаты пособий будут осуществляться по ранее установленной группе инвалидности и (или) степени утраты общей трудоспособности в течение всего периода действия режима ЧП.

– В связи с увеличением с 1 апреля текущего года размеров месячного расчетного показателя и прожиточного минимума произведен перерасчет пособий по инвалидности, – сообщили в министерстве.

Теперь размеры государственного социального пособия по инвалидности составляют: I группа – 62 723 тенге, II группа – 49 983 тенге, III группа – 33 975 тенге, дети-инвалиды до 16 лет – 45 736 тенге, инвалиды с детства I группы – 62 723, инвалиды с детства II группы – 51 943 тенге, инвалиды с детства III группы – 39 202 тенге.

Размеры специального государственного пособия для инвалидов

I и II групп составляют 4 140 тенге, для инвалидов III группы – 1 778 тенге, для детей-инвалидов до 16 лет – 2 667 тенге.

Пособие лицам, воспитывающим ребенка-инвалида, а также по уходу за инвалидом I группы с детства составляет 45 736 тенге.

В общей сложности повышение пособий коснется более 22,8 тысячи получателей. Начисление пособий с учетом перерасчета запланировано на 17 апреля 2020 года.