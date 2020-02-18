Пенсия: тонкости и нюансы

У читателей «Рудного Алтая» накопились вопросы по пенсионному обеспечению, которые мы переадресовали заместителю директора областного филиала АО «ЕНПФ» Марату Сейткалиеву.

– В этом году 25 февраля моей маме исполняется 59 лет, она готовится к выходу на пенсию. Куда ей необходимо для этого обратиться? – спрашивает Гульзада Омирбекова из Курчумского района.

– В соответствии с Законом РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» лица, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, в том числе женщины, достигшие пенсионного возраста – с 1 января 2020 года это 59,5 лет, имеют право на пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ). Таким образом, за будущими пенсионными выплатами ваша мама может обратиться за десять дней до достижения 59,5 лет, то есть 15 августа текущего года. Однако важно помнить, что оформить пенсию необходимо до 31 декабря 2020 года. Иначе необходимо будет ждать достижения пенсионного возраста в 60 лет, который установлен законом на 2021 год.

Для назначения пенсионных выплат по возрасту (за стаж до 1 января 1998 года), государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионных выплат из ЕНПФ за счет ОПВ, ОППВ необходимо обратиться с единым заявлением и пакетом документов в подразделения Государственной корпорации (ЦОНы). Выплаты за счет бюджетных средств и пенсионных накоплений будут осуществляться в один день, на банковский счет, указанный в заявлении. При этом первая пенсионная выплата из ЕНПФ осуществляется в течение десяти рабочих дней с даты регистрации заявления в Государственной корпорации либо в течение десяти рабочих дней после достижения пенсионного возраста. Последующие ежемесячные пенсионные выплаты из ЕНПФ будут осуществляться в соответствии с установленным Государственной корпорацией графиком пенсионных выплат.

Для оформления пенсии в ЦОН необходимо предоставить: документ, удостоверяющий личность; номер банковского счета; справки о доходах с места работы и об обязательных пенсионных взносах; трудовую книжку; диплом об образовании; военный билет (из местного управления по делам обороны); свидетельство о браке; свидетельство о рождении детей.

При отсутствии свидетельства о рождении можно принести выписку из актовой записи или справку о регистрации акта гражданского состояния. Подробности можно узнать на сайте Государственной корпорации egov.kz либо в любом из филиалов ЦОНа.

– На протяжении 25 лет я работал шахтером и хотел бы выйти на пенсию в 55 лет. Как мне воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию с использованием аннуитета? – интересуется Владимир Шустов из Глубоковского района.

– Досрочное получение пенсионных выплат возможно при наличии достаточных для заключения договора пенсионного аннуитета пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов – для мужчин, начиная с 55 лет, и для женщин – с 51,5 года в 2020 году. Далее для женщин предусмотрено повышение возраста: с 1 января 2021 г. – 52 года, с 1 января 2022 г. – 52,5 года, с 1 января 2023 г. – 53 года, с 1 января 2024 г. – 53,5 года, с 1 января 2025 г. – 54 года, с 1 января 2026 – 54,5 года, с 1 января 2027 года – 55 лет.

Также досрочно получить пенсию можно при наличии обязательных профессиональных пенсионных взносов, перечисленных в ЕНПФ в совокупности не менее 60 календарных месяцев, для заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией лицами, достигшими 50 лет.

Чтобы рассчитать достаточную сумму накоплений для заключения договора пенсионного аннуитета, вы можете воспользоваться «Пенсионным калькулятором» на нашем сайте, заполнив все графы.

Перевод пенсионных накоплений из ЕНПФ в страховые организации осуществляется при личном обращении в офис ЕНПФ или через поверенное лицо (документы принимаются только при личном обращении в офис ЕНПФ поверенного лица) при предоставлении документов в соответствии с перечнем документов, определяемым в зависимости от способа обращения вкладчика (получателя) в ЕНПФ. Подробнее об этом вы можете узнать на сайте

www.enpf.kz.

Напомним, в течение десяти рабочих дней с момента получения документов пенсионные накопления вкладчика будут переведены на его счет в страховую компанию.

– Пару лет назад мы с супругой брали в кредит внушительную сумму на свадьбу сына, однако сейчас у нас возникли трудности с финансами. Можем ли мы снять часть своих накоплений из ЕНПФ для погашения кредита в банке? – задает вопрос Серик Баймуханов из Усть-Каменогорска.

– Снять досрочно средства из пенсионного фонда для погашения кредита невозможно. Согласно Закону РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», права физических лиц на пенсионные активы относятся к разряду вещных прав и могут быть использованы исключительно на цели, определенные законом, в том числе и на осуществление пенсионных выплат в соответствии с законодательством РК.

Так, право на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов имеют лица, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ. Это достигшие пенсионного возраста мужчины в возрасте 63 лет; женщины по достижении 59,5 лет с 1 января 2020 года. С 1 января 2021 года – 60 лет, с 1 января 2022 года – 60,5 лет, с 1 января 2023 года – 61 года, с 1 января 2024 года – 61,5 года, с 1 января 2025 года – 62 лет, с 1 января 2026 года – 62,5 лет, с 1 января 2027 года – 63 лет.

Также пенсионные выплаты из ЕНПФ возможны при достаточности пенсионных накоплений для обеспечения выплаты не ниже размера минимальной пенсии путем заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией. Мужчины – по достижении 55-летнего возраста и женщины – по достижении 51,5 лет с 1 января 2020 года; инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно; выехавшие на постоянное место жительства за пределы РК иностранцы и лица без гражданства, представившие документы, подтверждающие факт выезда.

– Я получаю свою выписку из личного кабинета, но забыла пароль от него. Теперь мне снова необходимо идти в филиал ЕНПФ? – спрашивает Анна Мехнина из Семея.

– Для входа на сайте www.enpf.kz в раздел «Личный кабинет» необходимо ввести ИИН и пароль. Если вы забыли пароль, то можете пройти перерегистрацию, для этого в разделе «Личный кабинет» есть вкладка «Регистрация/Забыли пароль». Заполнить все поля, указать электронный адрес или номер мобильного телефона, зарегистрированные в базе данных фонда, и нажать на «Отправить».

Следует помнить, что вводимые реквизиты должны полностью совпадать с теми, которые были указаны в заявлении об открытии ИПС либо в соглашении об изменении (определении) способа информирования. Поэтому очень важно предоставлять в ЕНПФ актуальные и корректные данные. После получения на указанный электронный адрес или номер мобильного телефона одноразового пароля нужно воспользоваться вкладкой «Ввод одноразового пароля». Для доступа к интернет-выписке введите полученный через e-mail или SMS одноразовый пароль и зарегистрируйте ваш новый пароль.

– От своего бывшего коллеги я узнал, что в 2005 – 2006 годах наш работодатель перечислял минимальные суммы в пенсионный фонд, несоразмерные с моей зарплатой. Каким образом мне получить полную выписку за все годы участия в пенсионной системе – для меня это более 15 лет? – обращается с вопросом Болат Смаилов из Риддера.

– Для получения исторических сведений о пенсионных накоплениях, сформированных в других накопительных пенсионных фондах, вкладчиком которых вы являлись ранее,

рекомендуем обратиться в филиал Единого накопительного пенсионного фонда с документом, удостоверяющим личность.

Адреса и контактные номера ЕНПФ можно уточнить на веб-сайте ЕНПФ (www.enpf.kz) либо по бесплатному телефонному номеру 1418.

Бахыт Сарсембаева