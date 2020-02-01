Пенсия в ЕАЭС

Граждане стран ЕАЭС смогут получать пенсии в государстве, в котором работали.

Люди переезжают в разные города и страны. Часто миграция населения связана со сменой работы. Помимо оформления трудовых отношений предусмотрены нормы пенсионного обеспечения. Особенно это актуально для трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поскольку именно между этими странами особенно активно происходит трудовая миграция.

Сейчас ЕАЭС составляют пять стран – Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан и Армения. В каждой действует собственное пенсионное законодательство. И единый для стран ЕАЭС договор создает равные условия сторонам – гражданам этих государств – при начислении этого вида социального содержания.

На вопросы о том, как формируются пенсионные права граждан государств – членов ЕАЭС, отвечает заместитель директора ВКОФ АО «ЕНПФ» Марат Сейткалиев.

– Марат Токтарханович, каким документом будут урегулированы вопросы пенсионного обеспечения трудящихся стран ЕАЭС? Что даст этот документ гражданам этих стран?

– Пенсионное обеспечение трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза в соответствии с пунктом 3 статьи 98 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года регулируется законодательством государства постоянного проживания, а также в соответствии с отдельным междуна-

родным договором между государствами – членами ЕАЭС.

В рамках этого договора государствами – членами ЕАЭС совместно с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) разработано соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза, которое будет применяться в отношении трудящихся и членов их семей.

Соглашением определено, что трудящимся является гражданин государства – члена ЕАЭС, у которого формируются либо формировались пенсионные права посредством осуществления трудовой или иной деятельности на территории другого государства, входящего в состав ЕАЭС.

Основной целью Соглашения является формирование пенсионных прав трудящихся государств – членов ЕАЭС за счет пенсионных взносов на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства, а также реализация права на назначение и выплату пенсии на тех же условиях, что и для граждан государства трудоустройства.

Учитывая, что каждое государство – член ЕАЭС будет выплачивать гражданину часть пенсии, адекватную периоду работы и отчислениям пенсионных взносов в стране трудоустройства, необходимо, чтобы трудящиеся официально оформляли трудовые отношения с работодателями в государствах – членах ЕАЭС, то есть заключали трудовые, гражданско-правовые договоры, тем самым формировали свои пенсионные права.

– На какие виды пенсий могут претендовать граждане стран ЕАЭС в рамках Соглашения, в том числе в Республике Казахстан?

– Виды пенсий, назначаемых государствами – членами ЕАЭС, на которые будет распространяться Соглашение, определены статьей 2 проекта Соглашения.

Пенсия будет выплачиваться государством, назначившим ее, в том числе в случае проживания трудящегося на территории другого государства – члена ЕАЭС.

Трудящийся будет иметь право на получение пенсии на территории государства проживания либо государства трудоустройства (члена ЕАЭС), назначившего пенсию.

К примеру, гражданину Казахстана, который 15 лет проработал на родине, а после 10 лет – в России, за первые полтора десятка лет пенсию будут начислять в Казахстане. А за оставшиеся 10 лет трудового стажа – в России.

Перечень документов для назначения и выплаты пенсии трудящемуся будет регулироваться национальным законодательством каждого государства – члена ЕАЭС.

В Казахстане Соглашение будет распространяться на уплату пенсионных взносов в ЕНПФ и на пенсионные выплаты: по достижении пенсионного возраста; при установлении инвалидности 1-й и 2-й группы, если инвалидность установлена бессрочно; при выплате единовременной компенсации наследникам.

– Каким образом гражданин страны ЕАЭС (Российской Федерации или Казахстана) сможет реализовать свое право на заработанную пенсию, какие документы и куда нужно подавать?

– К примеру, если гражданин РФ после вступления в силу Соглашения будет работать в Казахстане по трудовому или гражданско-правовому договору, то он будет участвовать в накопительной пенсионной системе путем ежемесячного перечисления пенсионных взносов в ЕНПФ в порядке и на условиях, которые установлены национальным пенсионным законодательством Республики Казахстан.

При этом получить свои пенсионные накопления он сможет только при достижении пенсионного возраста или при установлении инвалидности 1-й и 2-й группы, если инвалидность установлена бессрочно, то есть на равных условиях с гражданами РК. Для этого необходимо обратиться с пакетом документов в ЕНПФ или в Пенсионный фонд РФ.

К слову, перечисление выплат будет производиться в валюте той страны, в которой заработана пенсия и наступило пенсионное право.

Если банковский счет получателя пенсии будет открыт на территории РФ, то ЕНПФ будет ежеквартально перечислять пенсию на расчетный счет Пенсионного фонда РФ в российских рублях и далее – на банковский счет получателя.

В случае если гражданин РК приобретет стаж работы (например 5 лет) на территории РФ после вступления в силу Соглашения, то при возникновении права на пенсию, по условиям пенсионного законодательства РФ (достижение пенсионного возраста, наличие определенного трудового стажа, количества индивидуального пенсионного коэффициента), РФ назначит пенсию за отработанный в России трудовой стаж.

При этом гражданин РК будет вправе подать заявление с документами (перечень документов определяется по законодательству РФ) на назначение и выплату пенсии в Пенсионный фонд РФ или в ЕНПФ.

Если банковский счет получателя пенсии будет открыт на территории РК, то Пенсионный фонд РФ ежеквартально будет перечислять пенсию на счет ЕНПФ в тенге и далее – на банковский счет получателя.

– Каким образом будут взаимодействовать пенсионные фонды стран ЕАЭС при назначении и выплате пенсии?

– Взаимодействие пенсионных фондов будет урегулировано отдельным документом, а именно Порядком взаимодействия между уполномоченными органами, компетентными органами и ЕЭК по применению норм Соглашения (далее – Порядок), который сейчас разрабатывается ЕЭК совместно с государствами – членами ЕАЭС и вступит в действие одновременно с Соглашением.

В рамках Порядка ЕЭК совместно с уполномоченными и компетентными органами разрабатывает соответствующие формуляры, содержащие в себе сведения, необходимые для назначения и выплаты пенсии или имеющие значение по ранее назначенным пенсиям в рамках Соглашения, которыми будут обмениваться компетентные органы.

Также ЕЭК совместно с уполномоченными и компетентными органами ведет работу по интеграции информационных систем уполномоченных и компетентных органов государств-членов с интегрированной информационной системой ЕЭК по переводу сведений, документов, формуляров, используемых при реализации положений Соглашения и Порядка, в электронный вид.

До перехода на использование интегрированной информационной системы ЕЭК взаимодействие между компетентными органами и ЕЭК будет осуществляться в бумажном виде путем обмена формулярами, а также документами, необходимыми для назначения и выплаты пенсии.

— Когда планируется подписание Соглашения и его вступление в силу?

– Решение о том, что в ЕАЭС будет общее пенсионное обеспечение, было принято участниками объединения еще в 2016 году. Все это время союзники шли к тому, чтобы гармонизировать внутригосударственные системы начисления пенсий с общими евразийскими требованиями. Ведь размеры пенсий в каждой из стран разные, равно как и способы накопления денег на старость.

Планируется, что Соглашение будет подписано главами государств – членов ЕАЭС в текущем году после завершения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания всеми странами ЕАЭС. При этом Соглашение вступит в силу после его ратификации всеми странами ЕАЭС.

Бахыт Сарсембаева

Бакытгуль Бельбаева