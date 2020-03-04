Педагог, учёный и гражданин

4 марта исполняется 75 лет известному учёному, профессору Университета Шакарима, почетному гражданину Абайского района и города Семея, обладателю ордена «Парасат» Арапу Слямовичу Еспенбетову.

Писать о нем легко и в то же время чрезвычайно сложно. Легкость заключается в том, что с его именем связано огромное множество превосходных степеней. Арап Слямович неизменно добивается самых высоких результатов. А сложность состоит в том, что за высоким результатом всегда стоит постоянный и кропотливый труд, научный поиск, высокая требовательность к самому себе, к плодам своей работы. И это крайне необходимо высветить, показать.

Имя А. С. Еспенбетова мы связываем с Университетом Шакарима, городом Семеем, Восточно-Казахстанской областью. Выпускник средней школы села Саржал Абайского района в далеком 1961 году выбрал специальность учителя казахского языка и казахской литературы. Поступив по избранной специальности в Семипалатинский педагогический институт, как оказалось позже, связал с этим вузом свою трудовую жизнь. Именно здесь он прошел все ступени профессионального роста – от преподавателя до одного из руководителей.

За годы добросовестной и плодотворной работы на ниве просвещения им подготовлены тысячи учителей. Его имя сегодня стало поистине визитной карточкой нашего университета. Ученики Арапа Слямовича трудятся в образовательных учреждениях всего Казахстана. Нам часто приходится выезжать в различные регионы, встречаться с педагогическими коллективами. И не будет преувеличением сказать, что имя

А. С. Еспенбетова позволяет строить доверительные отношения с коллегами. Причем не только в Казахстане, но и в России, Монголии. Талант педагога, Учителя с большой буквы не остался незамеченным. В 2010 году он признан лучшим преподавателем вузов страны.

Арап Слямович все годы наряду с педагогической активно занимается научно-исследовательской деятельностью. Его кандидатская и докторская диссертации посвящены изучению творческого наследия Султанмахмута Торайгырова. Стоит отметить, что в годы тоталитаризма имена деятелей Алаш Орды, изучение идей научной и творческой интеллигенции начала ХХ века было под идеологическим запретом. А если что-то каким-то чудесным образом пробивало дорогу к читателям, то они искажались в угоду существовавшим идеологическим принципам.

Надо было обладать огромной гражданской мужественностью, чтобы приступить к изучению столь опасной в свое время темы. Для того времени путь исследования творчества Абая, Шакарима, Султанмахмута, других деятелей Алаш Орды – это путь научного и творческого подвига. Сегодня научные теории по абаеведению, шакаримоведению, султанмахмутоведению, алашеведению, имеющие значительный научный вес и авторитет, опираются на творческий багаж, плоды исследований профессора Еспенбетова.

Как ученый и гражданин, свою миссию он видит в том, чтобы активно пропагандировать, доносить до массового читателя творческое наследие великих сынов казахского народа. Как член редакционных комиссий областной газеты «Үш анық», республиканского журнала «Абай», серии «Шакаримоведение» и многих других научных, научно-популярных и общественных изданий и редакций, лично способствовал тому, что свет увидели ранее неизвестные работы многих казахских мыслителей, деятелей Алаш Орды, представителей передовой научно-педагогической интеллигенции.

Особого внимания заслуживает создание собственной научной школы. В новейшей истории страны мы найдем не так уж много примеров того, как силами лишь одного ученого в

региональном вузе создается сильная научная школа. На сегодня Арап Слямович подготовил одного доктора наук, 19 кандидатов наук, одного доктора PhD. Под его руководством написано более 25 магистерских диссертаций.

Сегодня многие ученики школы А. С. Еспенбетова сами достигли больших высот в научно-педагогической деятельности. Мы с большой гордостью называем имена доктора филологических наук, профессора

Б. А. Ердембекова, ныне ректора Актюбинского университета доцента Ж. М. Аубакирова – директора областного музея Абая «Жидебай-Борли», доцента

А. Т. Смагуловой – директора научного центра «Абайтану». Этот список можно продолжать еще долго.

В год празднования 175-летия нашего великого земляка Абая Кунанбайулы Арап Слямович находится в самом эпицентре событий, связанных с подготовкой и проведением юбилейных мероприятий. Под его руководством готовится к изданию ряд книг, которые ранее были недоступны широкому кругу читателей. Как член редакционной коллегии серии «Абай әлемі», он принимает непосредственное участие в издании книг наших земляков.

Профессор Еспенбетов известен и своей активной жизненной позицией. Его авторитет настолько велик, что ни одно общественно значимое мероприятие в области и стране не проходит без его участия. Он умеет, сохраняя достоинство, донести до власти самые острые вопросы, которые ставит общество.

Высокий авторитет, неустанный труд Арапа Слямұлы по достоинству оценены. Абайский район – его малая родина и Семей – город, где сложилась цельной личность педагога, ученого и гражданина, присвоили А. С. Еспенбетову звание почетного гражданина.

Не обошли стороной и государственные награды. В текущем учебном году он награжден орденом «Парасат».

В день юбилея уважаемого педагога, ученого и гражданина от имени всего коллектива Университета Шакарима, всех учеников и сподвижников, широкой педагогической общественности поздравляем его с этим светлым праздником. Счастья Вам и благополучия, жизненных сил и здоровья!

Марат Абдикаримов,

руководитель офиса ректора Университета Шакарима