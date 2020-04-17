Педагогическая династия Нургалиевых

Совокупный стаж всех, кто представляет педагогическую династию Нургалиевых, составляет тысячу лет. В 2005 году она была вписана Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым под номером один в «Золотую книгу профессиональных династий Республики Казахстан».

Началось все с легендарного директора школы из села Боран, участника Великой Оте-чественной войны Кумаша Нургалиева, которому в этом году исполнилось бы 95 лет. При жизни ему присвоили звание «Народный учитель СССР». Об удивительной личности педагога-фронтовика и передовой школе, которую он создал в далекой глубинке, написано множество газетных очерков, книг, сняты фильмы. Однако в канун 75-летия Великой Победы, с которым совпадает юбилей Кумаша Нургалиева, стоит вспомнить о нем и деле всей его жизни.

БИЛСЯ ЗА ИДЕЮ, КАК НА ПЕРЕДОВОЙ

Он родился в 1925 году в селе Орловка, ныне Шанагаты, что находится в маркакольской глубинке, на самой границе с Китаем. В 1933 году его отец Нургали привел сына в первый класс местной школы. Еще в детстве в сердце Кумаша зародилась мечта стать учителем. В 1940 году скончался его отец и юноше пришлось помогать матери поднимать на ноги младших братьев. До войны он успел поработать в родном колхозе, даже стать секретарем первичной комсомольской организации, членом Маркакольского райкома комсомола.

После мобилизации в Красную армию служил сначала на Дальнем Востоке, затем – на Урале. Осенью 1944 года на фронте под Ригой младшему сержанту Нургалиеву вместе с несколькими бойцами поручили уничтожить огневую точку фашистов. Задание было выполнено. Но на обратном пути разрывом артиллерийского снаряда сержанту оторвало обе ноги и часть левой руки.

В госпитале он перенес 12 сложных операций. Юноша поражал врачей своей железной волей, стремлением жить, встать на ноги. Превозмогая боль, приучал себя к протезам, костылям: он должен был ходить. И это ему удалось! За боевой подвиг его наградили орденом Боевого Красного Знамени.

После войны Кумаш Нургалиев мечтал создать в своей далекой глубинке школу, не уступающую самым лучшим в стране, оборудованную всем необходимым для качественного учебного процесса. Задача была трудной, но фронтовик-учитель бился за свою идею, как на передовой. Для этого он добился приема у Первого секретаря ЦК КП Казахской ССР Динмухамеда

Кунаева.

Но это была лишь часть пути, который ему предстояло преодолеть. Из Борана он добрался и до московского Кремля: его принял член Политбюро ЦК КПСС Арвид Пельше. После встреч с двумя высокопоставленными руководителями страны наконец был решен вопрос строительства типовой школы в селе Боран.

На этой стройке Кумаш Нургалиев, что называется, дневал и ночевал, был прорабом и экспедитором. Под ключ здание новой школы сдали в 1972 году. Отдаленная от центров сотнями и тысячами километров, эта школа на самом краю страны первой в Казахстане перешла на кабинетную систему работы. Одна из первых в стране внедрила технические средства обучения, что стало возможным благодаря школьному телевизионному центру.

Кумаш Нургалиев добился выделения для школы компьютерного класса. На всю республику таких классов было всего три… Эту школу он возглавлял 31 год. Все это время в ней сохранялась атмосфера творческого поиска, осознания каждым педагогом своей ответственной миссии, требующей ежедневной мобилизации для ее выполнения. О расхлябанности, халатности в этом коллективе не могло быть и речи.

В 1981 году Курмашу Нургалиеву присвоили звание «Народный учитель СССР». Он награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, значками «Отличник народного просвещения СССР», «Заслуженный учитель Казахской ССР». Вместе с супругой Канипой они дали жизнь пятерым детям, которые стали достойными гражданами страны.

ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ДЕЛА ОТЦА

Дело отца продолжил Талант Нургалиев. Переняв эстафету, он занимал должность директора гимназии в течение 29 лет. Как и отцу, ему пришлось снова отстраивать гимназию. Дело в том, что землетрясение 1990 года нанесло непоправимый ущерб зданию. Восстановительные работы продолжались до 1994 года. К этому сроку строители успели восстановить только 60 процентов всего объекта. Оставшийся объем работ пришлось завершать педагогическому коллективу под руководством Таланта Нургалиева. Эти труднейшие годы не забыть

никогда.

В беседе он признался, что за время работы в гимназии его трижды (!) приглашали на престижные должности в образовательные учреждения Алматы. Но он остался верен глубинке, сыновьему долгу продолжателя дела отца. И не жалеет об этом. А еще благодарен супруге Майгуль, которая поддержала его в этом решении.

Талант Кумашевич, педагог-практик с огромным опытом, поделился своим видением решения некоторых проблем. Мысли этого человека заслуживают того, чтобы их озвучить. К примеру, он убежден, что изначально к пятидневке наиболее готовы были сельские, а не городские школы. Потому что в них односменное обучение, нет перегруженности классов.

Это преимущество необходимо использовать сполна. Ввести для детей из аулов большой перерыв – с 12.30 до 15.00. В это время ребенок сможет пообедать с родителями, отдохнуть и уже с новыми силами вернуться в школу. Следует организовать горячее питание в школе для детей из малоимущих семей. Послеобеденные занятия могут длиться до 18.00. Это время следует использовать и для подготовки домашнего задания. Если помнить о том, что в классах городских школ до 40 и более детей, двух-, а то и трехсменное обучение, то преимущества сельской школы очевидны.

Директоров школ следует полностью освободить от ведения уроков. Кстати, такая практика давно существует во многих зарубежных странах. Всем известно, что из-за большой загруженности организационными, управленческими, хозяйственными делами они не могут наравне с другими учителями вести уроки. В субботний день учителя должны заняться решением своих накопившихся бытовых вопросов, в воскресенье полноценно отдохнуть и в понедельник со свежими силами приступить к работе.

Дефицит общения родителей с детьми существует и в сельской местности. К сожалению, и в селе «хромает» отцовское воспитание. На селе отец может заняться с сыном общей работой по хозяйству. Одновременно беседовать с ним на разные темы, закладывать в юную душу жизненные ценности.

НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД

В сентябре 2017 года, накануне профессионального праздника учителей страны, с трибуны Сената Парламента выступила учительница из гимназии имени Кумаша Нургалиева села Боран Курчумского района Майгуль Нургалиева. Произошло это на состоявшихся в Высшем законодательном органе общественных слушаниях по вопросам состояния и перспектив отечественного среднего образования. В значимом для всей страны форуме приняли участие депутаты Парламента, члены Правительства, делегации из всех регионов страны, международные эксперты.

В своем выступлении Майгуль Зиябековна высказала собственное мнение по некоторым проблемам среднего образования, в особенности, в сельской глубинке. Предоставленную возможность озвучить его с трибуны Сената стоит воспринимать как общественное признание значимости вклада династии Нургалиевых в образовательную сферу страны.

В связи с 95-летним юбилеем Народного учителя – фронтовика Кумаша Нургалиева, основавшего нынешнюю гимназию в селе Боран, в стенах образовательного учреждения реализуется программа мероприятий, посвященных этой дате. Жизнь в гимназии, как и прежде, бьет ключом, наполнена событиями, атмосферой творческого поиска. Как и было завещано Кумашем Нургалиевым.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район