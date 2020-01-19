Пациенты-невидимки?

В конце 2019 года восточноказахстанцы стали замечать сбои в работе приложения Damumed, которое позволяет с помощью смартфона записаться на прием к врачу или вызвать его на дом.

По словам пользователей, приложение самостоятельно оформляло запись к специалисту и даже выдавало отчет о его посещении.

– В конце декабря на экране телефона всплыло уведомление о том, что я записана на прием к участковому терапевту, – рассказывает жительница Усть-Каменогорска Елена Николаева. – Но я не записывалась и вообще не открывала это приложение. То есть вероятность нажать что-то случайно была исключена. Позже я увидела, что о моем посещении есть отчет, правда, незаполненный. По историям записей увидела, что уже неоднократно «посещала» поликлинику.

Стоит учитывать, что приложение не позволяет отменить запись. Если пользователь стал жертвой подобного сбоя либо записался к врачу на самом деле, но понял, что прийти в назначенное время не сможет, то с помощью приложения не оформит отказ. Время останется забронированным, а другие пациенты, нуждающиеся в помощи, будут лишены возможности воспользоваться освободившимся талоном.

Несмотря на то, что в редакцию неоднократно поступали жалобы на сбои Damumed, письменных обращений в Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области никто не направлял. Об этом сообщили в ведомстве.

– Риск этой ошибки существует из-за человеческого фактора. Это может случиться, когда, вбивая ИИН, медицинский работник ошибается на одну цифру, – пояснил заместитель руководителя областного Управления здравоохранения Владимир Ли. – При выявлении подобного рода сбоев мы призываем жителей региона обратиться в поликлинику к своему лечащему врачу или в регистратуру для удаления записи и устранения ошибки.

– Это не несет никакой выгоды сотрудникам. Все равно через регистратуру будет осуществляться прием тех пациентов, кто не записался предварительно. Оплата за пациента, который не посетил поликлинику, не поступит, – прокомментировал Владимир Ли.

Тем не менее многим пациентам неудобно для отмены записи звонить в регистратуру. Не секрет, что дозвониться туда сложно, так как наплыв абонентов очень большой. Тем более сейчас, когда заработала в полную силу система ОСМС. У жителей области остается много вопросов, и телефоны регистратур зачастую разрываются.

– Приложение Damumed актуализируется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также в зависимости от потребностей медицинских работников и пользователей приложения. В дальнейшем Damumed будет становиться все более удобным и информативным, – сказал Владимир Ли.

По его словам, сотрудники Управления здравоохранения, имеющие разрешение на работу в информационной системе, а также соглашение о неразглашении конфиденциальной информации о пациентах, могут контролировать приложение Damumed и работать с ним, отслеживать ошибки, которые затем сообщаются разработчику для исправления и корректировки. Но все же при выявлении случайных записей в облздраве призывают обращаться в поликлинику.

Кристина Кирдяпкина