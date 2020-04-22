Партнерство онлайн

Крупнейшая горно-металлургическая компания Восточно-Казахстанской области заключила меморандумы с местными поставщиками товаров, работ и услуг на 6,3 миллиарда тенге. Впервые подписание столь крупных соглашений в ВКО прошло в режиме онлайн.

Увеличивая долю казахстанского содержания, «Казцинк» ежегодно заключает меморандумы с отечественными товаропроизводителями и поставщиками услуг. В компании уже давно руководствуются принципом: если материалы соответствуют всем техническим требованиям и ничуть не уступают по качеству импортным аналогам, а также цена конкурентная, то предпочтение в закупе всегда отдается местному бизнесу.

– В тех непростых условиях, которые мы все сейчас переживаем, казахстанские производители и поставщики услуг как никогда прежде нуждаются в поддержке со стороны крупных предприятий, – говорит исполнительный директор по административным вопросам ТОО «Казцинк» Андрей Лазарев.

– Крупный бизнес немыслим без активной деятельности малого и среднего. «Казцинк» всегда стремится развивать казахстанское содержание в закупках и с годами лишь наращивает объемы импортозамещения по товарам и услугам. Сегодняшнее подписание меморандумов в режиме видеоконференцсвязи – еще одно подтверждение того, что мы готовы адаптироваться под любые реалии и сохранять партнерские отношения с местными компаниями, несмотря ни на что.

В рамках онлайн-встречи были заключены соглашения с девятью компаниями Восточно-Казахстанской области. Четыре из них на постоянной основе оказывают услуги «Казцинку». Сюда входят охрана, питание, медицина, клининговые услуги и пошив спецодежды.

– Мы рады оказывать единую комплексную услугу в части обеспечения спецодеждой и средствами индивидуальной защиты для усть-каменогорских площадок «Казцинка», – поделился директор ТОО «Техбытсервис» Станислав Клюев. – Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, ведь надежное плечо такого партнера, как «Казцинк», поможет пережить любые бури.

Всего с начала 2020 года «Казцинк» заключил 12 меморандумов с казахстанскими поставщиками товаров и услуг на общую сумму более 7,3 миллиарда тенге.

Управление по связям с общественностью ТОО «Казцинк»