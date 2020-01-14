Паромы встали. Поехали по льду

На переправе «Кызыл Ту» через Бухтарминское водохранилище завершился сезон навигации паромов.

С 9 января между берегами официально открыта ледовая дорога.

Важно отметить, что проезжать по ней могут только легковые автомашины, вес которых не превышает 1,5 тонны. Соответствующий ограничительный знак установлен на обоих берегах водохранилища. Проезд по ледовой дороге более тяжелых транспортных средств является грубым нарушением установленных правил и наказуем.

Содержание ледовой дороги возложено на ПДУ № 5 КГУ на ПХВ «Облшыгысжол». По информации главного инженера дорожной организации Курчумского района Баглана Уябаева, состоялось комиссионное обследование толщины льда на переправе. Замеры делались в трех точках ее длины. В состав комиссии вошли представители «Облшыгысжола», отделов ЧС и ЖКХ, строительства, пассажирского транспорта и автодорог района, дорожно-патрульной службы райотдела полиции, Куйганского сельского акимата, на чьей территории находится паромная переправа.

– Во время движения по льду скорость транспортных средств не должна превышать 20 километров в час, а дистанция между ними –

30 метров, – говорит представитель дорожной организации. – Соблюдение этих требований увеличивает безопасность участников движения по льду.

Ведется подготовка еще четырех полос движения, которые дополнят имеющиеся две. Вдоль дорог установлены вехи. Замеры льда будут производиться через каждые 10 дней. Только при увеличении его толщины будет разрешено движение более тяжелых автомашин.

К информации о требованиях к участникам движения по льду стоит добавить, что излишняя осторожность пойдет только на пользу, ведь под колесами находится бездна… Только в этом сезоне она поглотила шесть автомашин. К счастью, людских жертв удалось избежать.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район