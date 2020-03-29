Пандемия коронавируса: равнодушно относиться нельзя

Человечество сейчас балансирует между тревогой из-за стремительного роста жертв пандемии и легкомысленным игнорированием призывов к самоизоляции. Истина где-то посредине. Как отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, «к коронавирусу равнодушно, благостно относиться нельзя, следует выполнять все предписания».

С 28 марта в трех городах республиканского значения вступают в силу новые ограничительные меры. Об этом на экстренном брифинге сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев. Он отметил, что это не комендантский час, но убедительная просьба неукоснительно соблюдать требования чрезвычайного положения. Причина такого решения Правительства ясна – в Казахстане зарегистрирован первый случай смерти от коронавирусной инфекции.

О том, как вести себя в это непростой период, собкору «Рудного Алтая» в Нур-Султане рассказали специалисты Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Мин-

здрава РК.

– В чем опасность нового вируса?

– Новый тип коронавируса – это новый штамм, который ранее не был идентифицирован у людей. Он паразитировал в организме животных. Инкубационный период составляет от 2 до 14 дней. Заболевание проявляется подъемом температуры тела, появлением кашля, одышкой и затруднением дыхания. Передается воздушно-капельным путем, не исключается контактно-бытовой путь передачи инфекции.

Вирус недостаточно изучен, этим и опасен.

– Скоро ли будет разработана вакцина?

– В настоящее время вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (КВИ) не разработаны. Многие научные исследовательские институты разных стран ведут работы по разработке вакцины. К этой работе подключился и Казахстан. Национальный центр биотехнологий уже разработал тест-систему, которая позволяет оперативно выявлять COVID-19. Начата работа по созданию вакцины против коронавируса.

– Как лечат заболевших в Казахстане?

– Препараты, применяющиеся при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, и их тактика лечения на стационарном уровне определены клиническим протоколом «Коронавирусная инфекция COVID-2019», одобренным Минздравом.

Лечение симтоматическое: купирование лихорадки (жаропонижающие препараты), комплексная терапия ринита и/или ринофарингита, комплексная терапия бронхита (мукоактивные, бронхолитические средства). Для лечения применяются противовирусные препараты.

Беременным пациенткам с подозрением на COVID-2019 или подтвержденной инфекцией COVID-2019 необходимо назначать симптоматическую терапию с учетом происходящих при беременности физиологических изменений.

Тесты на наличие коронавируса назначаются исключительно врачом медицинской организации и только по показаниям. То есть при наличии симптомов КВИ – высокая температура тела, одышка, затрудненное дыхание, сухой кашель, а также при наличии в анамнезе контакта с больным КВИ или выезда в страны, неблагополучные по КВИ.

Уже известно, что частная лаборатория «Олимп» такие тесты сможет проводить платно.

Проявления заболевания зависят от индивидуальных особенностей организма.

У пожилых, а также у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и других органов высока вероятность тяжелого течения болезни.

– Как официальная медицина относится к «народным» методам профилактики: есть чеснок и лимон, жечь адраспан?

– Клинически эти методы не доказаны.

В целях профилактики коронавирусной инфекции рекомендуем следующее:

без необходимости не посещать места скопления людей (магазины, аптеки, общественный транспорт);

избегать тесного контакта с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями;

часто мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

вытирать руки предпочтительно одноразовыми салфетками;

ежедневно проводить влажную уборку дома;

проветривать помещения не менее двух раз в день;

членам семьи использовать индивидуальную посуду, средства личной гигиены;

исключить или максимально ограничить посещение дома посторонними лицами;

соблюдать этикет кашля: прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовой салфеткой, для предотвращения распространения вируса. Сразу после этого вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком на спиртовой основе;

при появлении температуры или признаков недомогания у любого члена семьи/домохозяйства вызывать врача на дом, не допускать самолечения;

при появлении в семье больного с признаками заболевания рекомендуется до прихода врача принять меры по изоляции заболевшего, использовать одноразовые перчатки при любом контакте с больным, дезинфицировать поверхности и воздержаться от совместного пользования предметами.

Для поддержания иммунной системы организма необходимо обеспечить сбалансированное питание, богатое витаминами, полноценный сон, прогулки на свежем воздухе.

– Нужно ли везде носить маски и спирт в сумочке?

– Использование здоровыми людьми одноразовой медицинской маски снижает риск заболевания вирусными инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем. Руки необходимо обрабатывать антисептиком на спиртовой основе, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением.

Для больных ношение маски обязательно, менять необходимо каждые 3 часа.

– Наши специалисты анализируют, почему в каких-то странах бушует вспышка вируса, а в других – относительно спокойная обстановка?

– Все зависит от того, какие профилактические и противоэпидемические меры в отношении коронавирусной инфекции в той или иной стране были приняты.

– Как Всемирная организация здравоохранения оценивает усилия Казахстана в борьбе в КВИ?

– В Республике Казахстан с первых дней регистрации КВИ в мире принимались масштабные мероприятия на правительственном уровне с привлечением всех государственных органов и ведомств. При этом Министерством здравоохранения проводилась тесная работа с ВОЗ и другими международными организациями по обеспечению эпидемиологического благополучия населения страны.

– Нынешнее количество инфицированных было предсказуемо? Есть ли возможность прогнозировать распространение болезни по какой-то научной формуле?

– Учитывая высокую миграцию населения на межстрановом уровне, прогнозировалась регистрация случаев КВИ в Казахстане среди лиц, прибывающих из стран, неблагополучных по КВИ. В этой связи с момента ухудшения эпидемиологической ситуации в мире государством принимались противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения КВИ на территории страны.

– Должны ли люди кардинально изменить свою жизнь на это время?

– Нужно по возможности вести привычный образ жизни, соблюдая ограничения, введенные государством до стабилизации эпидемиологической ситуации. Лучше уделить внимание своему здоровью, детям, семье, без особой необходимости не посещать общественные места.

Айгуль Биданова

Нур-Султан