Пандемия жестокости

В период ЧП граждан призывают к самоизоляции, считая дом самым безопасным местом.Действительно, у тех, кто не выходит на улицу, риск заразиться намного ниже, но далеко не для каждого дом оказался «самым безопасным местом».

Эксперты бьют тревогу – пока внимание общественности приковано к борьбе с вирусом COVID-19, другие важные проблемы отошли на второй план. Одна из них – домашнее насилие.

Представители общественного объединения «Центр развития и адаптации «Феникс» рассказали, как можно обезопасить себя в условиях самоизоляции.

ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ

Руководитель Центра Назигуль Ахметкалиева отмечает, что в последнее время в мире, в том числе и в Казахстане, резко возросло количество жалоб на домашнее насилие. Об этом свидетельствуют статистика правоохранительных органов, а также многочисленные звонки, поступающие в кризисные центры.

В группе риска находятся не только семьи, где ранее фиксировались случаи домашнего насилия, но и те, где кто-то потерял работу, находится в сложной финансовой или жилищной ситуации, а также семьи, где есть пожилые или недееспособные родственники. Все это усугубляется психологическим давлением в период карантина и может вызвать агрессию и напряжение.

– По статистике МВД РК, с января этого года число насильственных преступлений в отношении членов семьи по стране выросло в два раза, – подчеркнула Назигуль Ахметкалиева. – Свыше 70 процентов от всех случаев – это преступления, совершенные в отношении женщин. В 90 процентах случаев насилия между супругами жертвами становятся именно жены. От рук агрессоров в Казахстане ежегодно погибают до 500 человек, преимущественно женщины.

– Рекомендация никуда не выходить из дома действительно эффективна против вируса, но не универсальна. В доме безопасно далеко не всем, и некоторые женщины и дети, напротив, оказались в ситуации более страшной, чем возможное заражение, – объясняет Назигуль Ахметкалиева. – Замкнутое пространство стало средой для конфликтов. Члены семьи стали проводить больше времени вместе и вынуждены справляться не только с бытовыми вопросами, но и с дополнительным стрессом, вызванным нехваткой денег или риском потерять работу.

ЖЕРТВЫ КАРАНТИНА

Женщины, которые сталкиваются с насилием у себя дома, жалуются: «Мой муж практически все время находится в состоянии алкогольного опьянения, может ударить меня при детях и при своих родителях. Обвиняет меня в бесконечных жалобах на него. Я не жду поддержки от свекров – они либо отмахиваются, либо поддерживают своего сына».

Психологи выделяют еще один тип агрессора – латентный, когда в семье он – тиран, а в обществе – совсем другой человек, имеющий положительный имидж. По словам Назигуль Ахметкалиевой, домашнее насилие для агрессора – это способ разрядки. В обычное время он может переключить внимание на повсе-дневные заботы, находясь на работе, в спортзале, на улице и в других общественных местах.

– Карантин в четырех стенах служит для агрессора стопроцентным триггером для вымещения злости на жертве, – говорит Назигуль Маташевна. – Некоторые обращают ситуацию вынужденной изоляции в пользу себе: установить власть и контроль над жертвой сейчас получается еще лучше, чем раньше, поскольку женщины напуганы.

При всем при этом режим самоизоляции не лишает женщину права покидать дом в случае опасности, а также обращаться за помощью в государственные органы и экстренные службы.

НАСИЛИЮ – ОТПОР

Кто-то может подумать, что у сотрудников правоохранительных органов наверняка сейчас не хватает времени, чтобы заниматься проблемами жертв семейно-бытового насилия – стражам правопорядка нужно следить за тем, как граждане соблюдают карантинные меры. Но это не так.

– В условиях карантина полиция продолжает оперативно реагировать на вызовы, – заверили в областном департаменте полиции. – Но вместе с тем мы понимаем, что в нынешних условиях человеку, подвергающемуся домашнему насилию, может быть сложнее сообщить об этом по телефону. Поэтому, если есть потенциальная угроза, лучше заранее подумать, куда можно уйти от абьюзера (манипулятор – прим. автора). Если нет такой возможности, то предупредить кого-то из родственников, подруг, что может возникнуть критическая ситуация и вы не сможете говорить по телефону. Можно, например, написать в соцсети, SMS об этом или сообщить третьим лицам другим способом, чтобы они обратили внимание и помогли. Нужно также поговорить с ребенком, объяснить ему, как вести себя в подобных обстоятельствах.

Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют: в момент острого конфликта жертва должна постараться быстро выйти из закрытого помещения (кухни, ванной комнаты, гаража), особенно, если там есть острые, опасные предметы. Если на шее есть украшения и аксессуары (бусы, шарфы, цепочки) – их нужно быстро снять. Это может спасти жизнь.

И, конечно, будет правильным заранее продумать вариант, как быстро выбраться из дома, если критическая ситуация все же возникнет.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ?

Специалисты «Феникса» объясняют, что в случае получения физических повреждений надо первым делом зафиксировать их в травмпункте. Оттуда обязаны будут дать официальную телефонограмму в полицию, после чего обязательно последует реакция и дальнейшая проверка.

Затем нужно подать заявление в полицию, лучше лично. При этом обязательно взять талон, на котором указан регистрационный номер, присвоенный вашему заявлению. Используя его, можно следить, на какой стадии находится рассмотрение по делу. Если заявление принимать по какой-либо причине отказываются, нужно обратиться через электронную приемную.

Если полиция продолжает бездействовать, обращайтесь в прокуратуру, это можно сделать и через электронную приемную. Необходимо точно указать, когда и по какому вопросу вы обращались в полицию, в какое отделение, какой ответ вы получили, и подкрепить это всеми имеющимися документами.

ГДЕ ПОМОГУТ?

С 2009 года в Казахстане действует Закон «О профилактике семейно-бытового насилия». Более двух лет реализуется закон об оказании специальных социальных услуг для жертв бытового насилия и торговли людьми. Как отмечает Назигуль Ахметкалиева, главная сложность состоит и в том, что многие кризисные центры закрылись в связи с карантином. Но, несмотря на это, специалисты продолжают оказывать консультационную помощь по телефону.

К слову, в Казахстане действует единая телефонная линия доверия для жертв сексуальных домогательств. Позвонив со стационарного телефона по номеру 150, конфиденциально, бесплатно и круглосуточно можно рассказать о фактах насилия и получить правовую консультацию для обращения в суд. Для звонков с сотовых телефонов – номер 11616.

Если потребуется вмешательство правоохранительных органов, то этот звонок будет переадресован в неправительственные организации, которые обратятся в полицию для принятия мер по защите жертв семейно-бытового насилия.

В Восточном Казахстане жертв насилия размещают в приюте кризисного отделения, который находится при медико-социальном центре «Ульба». Сюда можно обратиться напрямую, позвонив по номеру 8 (7232) 77-19-22. Здесь люди, подвергшиеся домашнему насилию, могут находиться в течение шести месяцев. С ними работают психологи, социальные работники, им оказывается правовая поддержка. После реабилитации получатели услуг либо возвращаются домой, либо разрывают отношения с агрессором. Но, как показывает практика, зачастую они продолжают жить вместе.

СТОП НАСИЛИЮ!

Назигуль Ахметкалиева считает: чтобы остановить семейно-бытовое насилие, необходимо, прежде всего, внесение изменений в Закон «О профилактике семейно-бытового насилия».

– Во-первых, необходимо криминализировать статью, связанную с бытовым насилием, так как административное наказание не уменьшает печальную статистику, а иногда даже, наоборот, развязывает руки «кухонным» агрессорам. Домашнее насилие должно приравниваться к уголовным преступлениям, и мера ответственности для лиц, совершающих его, должна быть более жесткой, – подчеркивает она.

В Казахстане отсутствует практика работы с агрессорами, действующими в отношении женщин, детей и престарелых людей. Именно на этом необходимо концентрироваться, считает руководитель Центра «Феникс».

КАК ПОМОЧЬ ЖЕРТВЕ НАСИЛИЯ?

– Проявляйте больше внимания к соседям, родственникам и близким. Это как раз тот случай, когда обращать внимание на шум за забором не является признаком плохого воспитания, а может спасти кому-то жизнь;

– Поддерживайте ежедневную связь с женщиной или девушкой, которые, на ваш взгляд, могут нуждаться в помощи. Узнайте, как они себя чувствуют, чем занимаются их дети и нужна ли им какая-то поддержка;

– Установите безопасный канал для связи и слово-пароль, которое даст понять, что жертве нужна помощь. Также можно обратиться к компетентным органам (социальный работник, сотрудник полиции, служба 112);

– Поддержите, если это возможно, тех, кто нуждается в помощи, подскажите им, что за помощью можно обратиться по телефону доверия, или позвоните сами от имени жертвы насилия.

Когда тишина становится оглушительной, давайте не делать вид, что не слышим крика о помощи жертв домашнего насилия!

Бахыт Сарсембаева